Когда ставить елку в 2024 году: эксперты нашли лучший день

Новогодняя елка — это не просто декор, а символ праздника, уюта и новых начинаний. Однако задумывались ли вы, что даже дата ее установки может повлиять на ваше настроение, атмосферу в доме и даже удачу? В 2024 году эксперты советуют ставить елку 10 декабря

Эксперты назвали точную дату, когда нужно ставить елку дома в 2024 году

Исследования показывают, что ранняя подготовка к праздникам снижает стресс. Елка, украшенная в этот день, позволит вам не спешить, а наслаждаться каждым моментом подготовки к Новому году.

Эксперты по фэн-шуй подчеркивают, что 10 декабря — идеальный день для привлечения положительной энергии в ваш дом. Это дата, когда энергетика луны лучше всего способствует началу новых дел и созданию гармонии.

Во многих европейских странах установка елки в середине декабря стала хорошей традицией. Это позволяет полностью насладиться праздничной атмосферой к Новому году.

Если 10 декабря по каким-либо причинам не подходит, эксперты предлагают следующие варианты:

14 декабря — хороший день для тех, кто хочет установить елку поближе к праздникам.

19 декабря - День Святого Николая, когда традиционно украшают дом.

24 декабря – выбор для тех, кто празднует Рождество по западному обряду.

Держать елку дома советуют до 14 января — старого Нового года. После этого символически начинается новый этап, поэтому елку лучше разобрать, освободив пространство для новых планов.

Установка елки – это больше, чем просто праздничная традиция. В 2024 году оптимальным выбором станет 10 декабря. Именно в этот день, согласно экспертным советам, вы сможете создать гармонию, привлечь положительную энергию и подарить своей семье настоящее праздничное настроение. Не мешайте: выбирайте дату, место и стиль украшений и сделайте ваш Новый год по-настоящему особенным.