Карты Таро раскрывают секреты: гороскоп на воскресенье

Воскресная энергия проходит под влиянием карты "Солнце". Этот день сулит радость, ясность и энергичность. Солнце приносит оптимизм, успех в делах и гармоничные отношения. День благоприятен для активного отдыха, новых начинаний и общения с близкими. Внимательно прислушивайтесь к интуиции – она подскажет, как поступать лучше всего. "Комментарии" разбирались, что звезды обещают каждому знаку зодиака.

карты Таро. Фото: freepik

Гороскоп на день

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта дня: Туз Жезлов

Энергия и вдохновение переполнят вас. Это идеальное время для новых проектов или планов. Не медлите – любая инициатива получит поддержку. Избегайте сомнений и действуйте решительно.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта дня: Шестерка Пентаклев

День принесет возможность получить или оказать помощь. Вы можете получить финансовую поддержку или вернуть долг. Будьте щедры, ведь ваши добрые поступки вернутся сторицей.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта дня: Рыцарь Мечев

Будьте готовы к активным действиям. Вас ожидают ситуации, которые будут нуждаться в скорых решениях. Главное – сохранять ясность мыслей и не позволять эмоциям превалировать над разумом.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта дня: Десятка Кубков

Семейные дела выйдут на первый план. Вы почувствуете гармонию и любовь в кругу близких. Удачный день для встреч с родными и совместного отдыха.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта дня: Колесо Фортуны

Этот день может принести неожиданные перемены. События будут складываться в вашу пользу, если вы сможете приспособиться к обстоятельствам. Не бойтесь рисковать, судьба на вашей стороне.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта дня: Восьмерка Пентаклев

Сегодня вам придется сосредоточиться на работе или обучении. Ваши старания обязательно принесут плоды. Ответственный подход к деталям поможет добиться успеха.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта дня: Императрица

Это день творчества и процветания. Ваши идеи будут оценены, а усилия – вознаграждены. Обратите внимание на здоровье и гармонию в отношениях.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта дня: Башня

Будьте готовы к неожиданностям. Возможно, придется отказаться от старых взглядов или планов, чтобы освободить место для чего-нибудь нового. Примите изменения как шансы на развитие.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта дня: Девятка Жезлов

Этот день потребует от вас выносливости и настойчивости. Даже если кажется, что вы на грани сил, не сдавайтесь – успех уже близок.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта дня: Король Пентаклев

День благоприятен для финансовых дел. Вы сможете укрепить свое материальное положение или получить важный совет. Используйте свои ресурсы разумно.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта дня: Звезда

Вы ощутите вдохновение и надежду. Этот день идеален для планирования будущего. Доверяйте своей интуиции – она поможет выбрать верный путь.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта дня: Луна

День полон загадок и интуитивных подсказок. Избегайте спешных решений и прислушивайтесь к внутреннему голосу. Возможно, вам откроются скрытые аспекты ситуаций.

Помните, что гороскоп – это рекомендация, а не точный прогноз. Ваша жизнь в ваших руках!