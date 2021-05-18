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Какими секретами долголетия люди часто пренебрегают

Опубликован список простых и привычных секретов долголетия, которыми многие люди почему-то пренебрегают

сегодня, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждый человек хочет оставаться здоровым и молодым как можно дольше. Для этого не нужны новые технологии и последние достижения науки, а всего лишь изменение привычного образа жизни. О каких секретах долголетия забывают многие из нас?

Какими секретами долголетия люди часто пренебрегают

Секреты долголетия, которыми люди пренебрегают / фото: Shutterstock / Fotodom

Нет никакого короткого пути к крепкому здоровью. Эксперты говорят, что нужно лишь следить за своим организмом и поддерживать его в тонусе.

Чтобы продлить жизнь и улучшить самочувствие нужно:

- Высыпаться. Уделяйте должное внимание своему сну (7-8 часов в сутки), чтобы ваш организм имел возможность восстановиться.

- Больше двигаться в течение дня. Малоподвижный образ жизни может спровоцировать развитие множества серьезных заболеваний, поэтому занимайтесь физической активностью, даже обычной ходьбой.

- Есть здоровую пищу. Не забывайте, что правильное питание — залог здоровья, поэтому обогащайте рацион свежими овощами, фруктами и другими продуктами, в составе которых много полезных для организма веществ.

- Больше общаться. Выходите почаще гулять с друзьями, заводите новые знакомства, обменивайтесь опытом и знаниями. 

- Помнить, за что в жизни вы благодарны. Не жалуйтесь на свою жизнь, ведь наверняка в ней очень много хорошего, просто за своими грустными мыслями вы это перестали замечать и зациклились на негативе. Поблагодарите Вселенную за то, что имеете. 

Начните применять эти простые советы с сегодняшнего дня, и постепенно ваша жизнь изменится к лучшему.

Напомним, что эксперты назвали точное количество шагов в день для долголетия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в обычном молоке нашли неожиданную угрозу для долголетия.


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Источник: https://lifehacker.ru/sekrety-dolgoletiya/
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