Как не сорваться с диеты в первые дни - 8 действенных способов

Сесть на диету легко, а вот в течение длительного времени придерживаться ее — большой подвиг. Нелегко перенастроить себя на новый режим питания, особенно, если раньше вы позволяли себе есть все. Чтобы помочь организму и не сорваться в первые дни, выполняйте следующие пункты.

Как не сорваться с диеты в первые дни. Фото: 24 канал

1. Настройте режим сна

Чувство голода в нашем организме регулируют гормоны грелин и лептин. Они производятся во время сна. Если вы не выспитесь, в организме произойдет сбой этих гормонов. Мозг захочет компенсировать внутреннюю проблему чем-то калорийным и бесполезным.

2. Уберите из дома "запрещенные" продукты

Если привлекательная, но вредная пища постоянно на столе — рано или поздно мы ее съедим. Поэтому следует очистить свой дом от всех продуктов, которые нельзя употреблять. Если запрещены вкусности любит кто-то из членов семьи, пусть прячет их как можно дальше и не соблазняет ваш аппетит.

3. Всегда носите с собой еду

Придерживайтесь правила — если вы выходите из дома, не забудьте захватить ланч-бокс с полезной пищей. Ведь может случиться такое, что вы проголодаетесь, но употребить нужные продукты не сможете. Искушение сорваться с правильного рациона и съесть калорийный снек возрастет вдвое.

4. Готовьте план рациона заранее

Чтобы не попадать в некомфортные ситуации, всегда вечером планируйте, что вы едите в течение следующего дня. Если вы идете в ресторан или кафе — заранее просмотрите меню и выделите блюда, наиболее подходящие вам. Это поможет не растеряться и уверенно себя чувствовать.

5. Пользуйтесь натуральными специями

Специи делают вкус пищи более привлекательным. Приправленное блюдо вы съедите в меньшем количестве и с большим удовольствием. Все потому, что специи влияют на наши рецепторы. Однако, нужно выбирать только натурпродукт без соли и химических добавок.

6. Заведите дневник диеты

Записывайте то, что планируете съесть, на бумаге. Так вы станете легче воспринимать информацию и будете действовать по плану, без импульсивных решений. Кроме того, записи покажут, какой долгий путь вы уже прошли, а также подарят вдохновение дойти до конца.

7. Дайте организму привыкнуть к новому рациону

Возможно, раньше у вас происходили срывы именно потому, что организм не был готов к переходу на совершенно другой рацион? Дайте себе больше времени и привыкайте к новым продуктам заранее. Сделайте репетицию диеты до самой диеты. Так организм позитивно воспримет изменения.

8. Мотивируйте себя

Не забывайте, почему вы начали диету и представляйте конечный результат. Делайте фото и сравнивайте себя каждый день. Смотрите мотивационные фильмы, узнавайте истории людей, которые смогли выстоять в этой пищевой битве с собой. Хвалите себя каждый день и находите силы держаться до последнего.

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