Исследование показало, сколько нужно спать, чтобы не стареть побыстрее

Сон давно считается одним из ключевых факторов здоровья, но новые исследования показывают: его влияние гораздо глубже, чем кажется. Ученые пришли к выводу, что недостаток сна может буквально ускорять старение организма, влияя не только на внешний вид, но и на работу внутренних систем.

Сколько нужно спать, чтобы не стареть: новые данные исследований

Сколько нужно спать на самом деле

По результатам исследований оптимальная продолжительность сна для взрослого человека составляет 7–8 часов в сутки . Именно этот диапазон связан с низкими рисками преждевременного старения и хронических заболеваний.

Менее 6 часов сна на регулярной основе запускает в организме процессы, сравнимые со стрессом или даже воспалением.

В то же время и избыточный сон – более 9 часов – также не полезен. Это может свидетельствовать о скрытых проблемах со здоровьем и тоже связано с повышенными рисками.

Что происходит, когда вы не досыпаете

Недосып оказывает влияние на организм комплексно. Прежде всего страдает мозг – ухудшается концентрация, память и способность принимать решения.

Но главное – нарушается процесс обновления клеток . Именно во время сна организм "ремонтирует" ткани, восстанавливает иммунную систему и регулирует гормоны.

Когда этого не происходит, начинаются изменения, напрямую связанные со старением:

кожа теряет эластичность, появляются морщинки, снижается энергия и выносливость.

Гормоны и старение

Сон тесно связан с гормональной системой. Во время глубоких фаз сна вырабатывается гормон роста, отвечающий за восстановление клеток.

Кроме того, нормализуется уровень кортизола – гормона стресса. Если сон нарушен, кортизол остается высоким , что ускоряет старение и ухудшает общее состояние организма.

Также страдает баланс мелатонина – гормона, регулирующего биоритмы и обладающего антиоксидантными свойствами.

Почему важно не только количество, но и качество

Ученые отмечают: важно не только сколько вы спите, но и как именно. Частые пробуждения, поверхностный сон или нарушенный режим могут нивелировать даже 8 часов в постели.

Глубокий сон – ключ к восстановлению , и именно его чаще всего не хватает современным людям.

Признаки того, что вы спите недостаточно

Организм сам сигнализирует о проблеме. Среди наиболее распространенных признаков: постоянная усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией, ухудшение состояния кожи.

Если эти симптомы становятся регулярными – это сигнал, что спящий режим нужно просмотреть.

Как улучшить сон

Специалисты советуют придерживаться стабильного графика, ложиться и просыпаться в одно и то же время. Важно также избегать гаджетов перед сном и снизить влияние яркого света.

Темная, тихая и прохладная комната значительно улучшает качество отдыха. А еще – не стоит перегружать себя перед сном тяжелой едой или стрессом.

Почему это важно именно сейчас

В современном ритме жизни сон часто становится "жертвой" работы, стресса или развлечений. Но исследования показывают: именно сон является одним из самых эффективных и доступных способов замедлить старение .

И самое интересное – это тот ресурс, который не требует затрат, но оказывает колоссальное влияние на качество жизни.

В итоге ответ прост: чтобы не стареть быстрее, нужно не искать сложные решения, а начать с базового – дать организму достаточно времени на восстановление.

