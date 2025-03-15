Головоломки о времени из древнего мира, которые трудно разгадать

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Кречмаровская Наталия
В современном мире кажется, что течение времени ускоряется, и на что-то совсем не хватает времени. Однако в древнем мире произошли гораздо более радикальные изменения во времени. Ситуации с изменением календарей, которыми пользовались римляне, например, привели к, казалось бы, невозможным головоломкам.
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Чтобы потренировать мозг, стоит попытаться разгадать головоломки, основанные на времени.
Женщина садится, чтобы написать письмо во Франции 8 ноября 1582 года. За три дня до этого письма получают в Англии. Что произошло?
В 46 году до нашей эры в Риме весной рождается ребенок. Она доживает до 60 лет, хотя никогда больше не празднует день рождения. Но почему?
После работы в поле в последний день декабря 800 г. до нашей эры рабочий бросает свои инструменты и ложится спать. В первый день нового года, когда он берет инструменты, чтобы снова начать работу, он становится на два месяца старше. Как это может быть?
В 1500-х годах старый юлианский календарь был заменен григорианским. Но разные страны Европы приняли новый календарь в разное время, что означало, что дни на всем континенте часто не были синхронизированы, оставляя некоторые страны на несколько дней или недель позади других.
Римляне использовали дополнительные месяцы, известные как "промежуточные месяцы", которые прилагались, чтобы привести 355-дневный римский год в соответствие с солнечным. Ребенок, о котором идет речь, родился в промежуточном месяце Мерседоний. В последний раз месяц Мерседоний использовался весной 46 года до н.э., поэтому именно этой даты больше не было.
Доюлианский календарь имел всего 10 месяцев и не учитывал примерно 60 дней зимнего времени, когда не было никаких сельскохозяйственных работ. В течение этой зимы не было реального понятия "луны".
Напомним, что портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в марте попадет в беду.
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