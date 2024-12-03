Что посмотреть в декабре: новые сериалы на Netflix, Disney и Max



















С имовые вечера созданы для сериалов, а декабрь 2024-го подготовил столько интересного, что выбрать что-то одно будет сложно. От космических приключений в "Звездных войнах" до шпионских интриг в "Черных голубях" и возвращения легендарной "Игры в кальмара" – этот месяц удивит даже самых взыскательных сериаломанов.

Декабрь 2024: топ сериалы, которые нельзя пропустить

"Звездные войны: Скелет команды" (2 декабря, Disney)

Галактика снова зовет! На этот раз мы оказываемся в эпосе после событий "Возвращения Джедая", где четверо подростков из-за загадочного открытия оказываются потерянными среди звезд. Их миссия – вернуться домой, преодолевая космические опасности и находя новых друзей.

В сериале блестяще сыграл Джуд Лоу, которого вы точно помните за "Шерлоком Холмсом" и "Капитаном Марвелом". Режиссером стал Джон Уоттс, тот самый, который создал "Человек-паук" с Томом Голландом. 8 эпизодов, два из которых стартуют сразу – идеальный план на выходные!





"Черчилль на войне" (4 декабря, Netflix)

Увлекательный документальный сериал, переносящий нас в бурные годы Второй мировой войны. Как Уинстон Черчилль спас Британию? Как он принимал судьбоносные решения?

Главную роль исполнил Кристиан Маккей, а режиссером стал Малкольм Венвилл – мастер исторических драм. Всего 4 серии, которые можно просмотреть сразу. Этот сериал не только откроет вам новые факты, но и заставит увлекаться невероятной харизмой Черчилля.





"Существа-командос" (5 декабря, Max)

Монстры вместо супергероев? Да, это новый виток киновселенной DC, за который взялся сам Джеймс Ганн. В центре сюжета – команда сверхъестественных существ, собираемых для выполнения смертельно опасных миссий.

Озвучка персонажей звездная: здесь и Мария Бакалова, и Аня Чалотра из "Ведьмака", и Дэвид Гарбор из "Удивительных чудес". Первые два эпизода появятся 5 декабря, а затем сериал будет выходить еженедельно, держа интригу до 9 января.





"Черные голуби" (5 декабря, Netflix)

Триллер для тех, кто обожает шпионские интриги. Гелен Уэбб – любящая жена политика и заботливая мать. Но ее тайная жизнь как шпионки для организации "Черные голуби" переворачивается с ног на голову, когда у нее появляется любовник. Сможет ли она спасти свою семью и избежать разоблачения?

Эта история увлекает с первой минуты и держит в напряжении до последней. Идеальный выбор для любителей интеллектуального напряжения.





"Игра в кальмара: 2 сезон" (26 декабря, Netflix)

Возвращение сериала, всколыхнувшего весь мир. В этот раз события разворачиваются спустя три года после финала первого сезона. Победитель Сон Ги Хун решает разрушить организацию, продолжающую организовывать смертельные игры. Но есть только один способ это сделать – снова вернуться в игру.

Знакомые герои и новые испытания, заставляющие затаить дыхание. Во втором сезоне обещают еще больше драмы, неожиданных поворотов и напряжений.





Декабрь – это месяц, когда сериалы становятся настоящей магией. Космос, шпионы, документальные драмы или напряженные игры – выбирайте то, что близко именно вам. Заварите горячий чай, усаживайтесь удобнее и наслаждайтесь историями, которые вас тронут.