"Читающий" настроение: LG внедряет эмоциональный искусственный интеллект

Компания LG внедряет новую функцию в свои смарт-телевизоры: теперь они смогут анализировать эмоции зрителей и показывать более точную рекламу. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией Zenapse , создавшей искусственный интеллект LEM (Large Emotion Model) .

Эмоциональный искусственный интеллект в телевизорах LG — чат GPT

Эта модель анализирует, как человек ведет себя во время просмотра — какие программы смотрит, как взаимодействует с выбираемым контентом. На основе этих данных телевизор оценивает эмоциональное состояние зрителя — например, возбужден ли он, спокойный или грустный. После этого система выбирает рекламу, которая лучше всего "подходит" под настроение.



Например, если вы смотрите футбол, и система "чувствует", что вы в приподнятом настроении, вам могут показать рекламу бара, пива или доставки еды вместо обычной стандартной рекламы.



Хотя идея кажется удобной, она вызывала беспокойство среди пользователей. Люди волнуются из-за того, что телевизоры будут собирать личную информацию об эмоциях и поведении. В LG отвечают: все данные обрабатываются анонимно и используются только для улучшения опыта просмотра.



Помимо рекламы такая технология может впоследствии влиять и на рекомендации контента, формирование подборок фильмов, телевизионных шоу или музыки. Потенциально телевизоры смогут подстраиваться под пользовательское настроение в реальном времени.



Ожидается, что новая функция появится в ближайшее время на телевизорах LG с операционной системой webOS .



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что двухразовый олимпийский чемпион по Узбекистану Баходир Жалолов заявил, что хотел бы провести бой против украинца Александра Усика или британца Энтони Джошуа.