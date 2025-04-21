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"Читающий" настроение: LG внедряет эмоциональный искусственный интеллект

Умные телевизоры LG научились "испытывать" эмоции зрителей

сегодня, 15:21
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Автор:
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Ткачова Марія

Компания LG внедряет новую функцию в свои смарт-телевизоры: теперь они смогут анализировать эмоции зрителей и показывать более точную рекламу. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией Zenapse , создавшей искусственный интеллект LEM (Large Emotion Model) .

"Читающий" настроение: LG внедряет эмоциональный искусственный интеллект

Эмоциональный искусственный интеллект в телевизорах LG — чат GPT

Эта модель анализирует, как человек ведет себя во время просмотра — какие программы смотрит, как взаимодействует с выбираемым контентом. На основе этих данных телевизор оценивает эмоциональное состояние зрителя — например, возбужден ли он, спокойный или грустный. После этого система выбирает рекламу, которая лучше всего "подходит" под настроение.

Например, если вы смотрите футбол, и система "чувствует", что вы в приподнятом настроении, вам могут показать рекламу бара, пива или доставки еды вместо обычной стандартной рекламы.

Хотя идея кажется удобной, она вызывала беспокойство среди пользователей. Люди волнуются из-за того, что телевизоры будут собирать личную информацию об эмоциях и поведении. В LG отвечают: все данные обрабатываются анонимно и используются только для улучшения опыта просмотра.

Помимо рекламы такая технология может впоследствии влиять и на рекомендации контента, формирование подборок фильмов, телевизионных шоу или музыки. Потенциально телевизоры смогут подстраиваться под пользовательское настроение в реальном времени.

Ожидается, что новая функция появится в ближайшее время на телевизорах LG с операционной системой webOS .

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что двухразовый олимпийский чемпион по Узбекистану Баходир Жалолов заявил, что хотел бы провести бой против украинца Александра Усика или британца Энтони Джошуа.



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Источник: https://arstechnica.com/gadgets/2025/04/lg-tvs-integrated-ads-get-more-personal-with-tech-that-analyzes-viewer-emotions/
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