Быстро не будет: когда заметны первые результаты спортивных тренировок

Многие люди, начиная тренировки, рассчитывают на быстрые результаты, а когда через несколько дней или неделю их не замечают, то разочаровываются. Однако начиная спортивные тренировки нужно отдавать себе отчет в быстром результате не будет. Специалисты объясняют, что тело требует времени, чтобы адаптироваться к физическим нагрузкам и начать меняться. К тому же важны не только регулярные физические нагрузки, но и питание, режим сна.

Спорт. Иллюстративное фото

Первые смены можно заметить уже через 2-4 недели после начала регулярных занятий. Однако это может быть не столько потеря веса или прироста мышц, сколько улучшение настроения, сна и общего самочувствия. Организм начинает лучше справляться со стрессом, появляется больше энергии, а тренировки становятся менее изнурительными.

Что касается внешних изменений, то они обычно появляются позже. Для заметного прироста мышц требуется не менее 10-18 силовых тренировок. Это примерно 5-9 недель при занятиях дважды в неделю.

Для потери веса рекомендуется создать дефицит калорий, сочетая диету с физической активностью. При таком подходе можно ждать потерю 1,8-3,6 кг за первый месяц.

Значительные изменения во внешности и форме обычно становятся заметными через 2-4 месяца. Это касается как уменьшения жировой массы, так и улучшения тонуса мышц. В этот период тело уже адаптируется к нагрузкам и прогресс становится более очевидным.

Следует помнить, что цифры на весах – не единственный показатель успеха. Одежда может сидеть свободнее, появляется выносливость, а тренировки доставляют удовольствие. Также важно не сравнивать себя с другими – каждый организм уникален, и темпы изменений могут существенно отличаться.

Чтобы увидеть реальные результаты спортивных тренировок, нужно 2-3 месяца регулярных занятий.

