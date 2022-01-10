"Золотой глобус-2022": объявлен список победителей

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Карина Ожерельева
В воскресенье, 9 января, вечером Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила победителей "Золотого глобуса-2022" года в Twitter без каких-либо СМИ или знаменитостей, которые вышли бы на красную дорожку, как в прошлые годы. Об этом сообщает Fox News.
"Золотой глобус-2022" - Fox News
Вот полный список победителей:
"Большой" (Хулу)
"Хаки" (HBO Max) (ПОБЕДИТЕЛЬ)
"Только убийства в здании" (Хулу)
"Reservation Dogs" (FX на Hulu)
Тед Лассо (Apple TV Plus)
Брайан Кокс ("Преемство")
Ли Чжон Чжэ (Игра в кальмары)
Билли Портер ("Поза")
Джереми Стронг ("Преемник") (ПОБЕДИТЕЛЬ)
Омар Си ("Люпен")
Джессика Честейн ("Сцены по женитьбе")
Синтия Эриво ("Гений: Арета")
Элизабет Олсен ("WandaVision")
Маргарет Куэлли ("Горничка")
Кейт Уинслет ("Кобила Исттауна") (ПОБЕДИТЕЛЬ)
Кеннет Брана ("Белфаст")
Джейн Кэмпион ("Сила собаки")
Мэгги Джилленхол ("Потерянная дочь")
Стивен Спилберг ("Вестсайдская история")
Дэнни Вильнев ("Дюна")
Марион Котияр ("Аннет")
Алана Хаим ("Пицца со сладкой")
Дженнифер Лоуренс ("Не смотри вверх")
Эмма Стоун (Круэлла)
Рейчел Зеглер ("Вестсайдская история")
Махершала Али ("Лебединая песня")
Хавьер Бардем ("Быть Рикардосом")
Бенедикт Камбербетч ("Сила собаки")
Уилл Смит ("Король Ричард") (ПОБЕДИТЕЛЬ)
Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета")
"Люпин" (Netflix)
"Утреннее шоу" (Apple TV Plus)
"Поза" (FX)
"Игра в кальмары" (Netflix)
"Преемничество" (HBO)
Узо Адуба ("Лечится")
Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")
Кристин Баранский ("Хороший бой")
Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
Микаэла Хаэ Родригес ("Поза")
Пол Беттани (WandaVision)
Оскар Айзек ("Сцены по женитьбе")
Майкл Китон ("Допехист") (ПОБЕДИТЕЛЬ)
Юэн МакГрегор ("Хелстон")
Тохар Рахим ("Змей")
Леонардо Ди Каприо ("Не смотри вверх")
Питер Динклейдж (Сирано)
Эндрю Гарфилд ("Тик, тик… Бум!") (ПОБЕДИТЕЛЬ)
Купер Хоффман ("Пицца со сладкой")
Энтони Рамос ("На высотах")
Бен Аффлек ("Нежный бар")
Джейми Дорнан ("Белфаст")
Киарон Хайндс ("Белфаст")
Трой Коцур (CODA)
Коди Смит-Макфи ("Сила собаки") (ПОБЕДИТЕЛЬ)
"Французская депеша" (Searchlight Pictures) – Александр Деспла
"Encanto" (Walt Disney Pictures) — Жермен Франко
"Сила собаки" (Netflix) — Джонни Гринвуд
"Параллельные матери" (Sony Pictures Classic) — Альберто Иглесиас
"Дюна" (Warner Bros.) — Ганс Тиммер (ПОБЕДИТЕЛЬ)
Ханна Айнбиндер ("Хаки")
Эль Фаннинг ("Большой")
Исса Рэй ("Опасный")
Трейси Эллис Росс ("Черный")
Джин Смарт ("Хаки") (ПОБЕДИТЕЛЬ)
"Люка" (Hulu)
"Импичмент: американская история преступлений" (FX)
Горничная (Netflix)
"Кобыла Исттауна" (HBO)
"Подземная железная дорога" (Amazon Prime Video) (ПОБЕДИТЕЛЬ)
Билли Крадап ("Утреннее шоу")
Киран Калкин ("Преемство")
Марк Дюпласс ("Утреннее шоу")
Бретт Голдштейн ("Тед Лассо")
О Йонг Су ("Игра в кальмары") (ПОБЕДИТЕЛЬ)
"Сирано" (MGM)
"Не смотри вверх" (Netflix)
"Пицца со сладкой" (MGM)
"Тик, тик… Бум!" (Netflix)
"Вестсайдская история" (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures)
Каитриона Балф ("Белфаст")
Ариана ДеБоз ("Вестсайдская история") (ПОБЕДИТЕЛЬ)
Кирстен Данст ("Сила собаки")
Аунджану Эллис ("Король Ричард")
Рут Негга ("Прохождение")
"Отделение №6" (Sony Pictures Classics) — Финляндия, Россия, Германия
"Drive My Car" (Janus Films) — Япония (Победитель)
"Рука Бога" (Netflix).
"Герой" (Amazon Studios) — Франция, Иран.
"Параллельные матери" (Sony Pictures Classics) – Испания
Пол Томас Андерсон – "Pizza Licorice" (выпуск MGM/United Artists)
Кеннет Брана – "Белфаст" (Фокусные функции) (ПОБЕДИТЕЛЬ)
Джейн Кэмпион – "Сила собаки" (Netflix)
Адам Маккей – "Не смотри вверх" (Netflix)
Аарон Соркин – "Быть Рикардосом" (Amazon Studios)
Джессика Честейн ("Глаза Тамми Фэй")
Оливия Колман ("Потерянная дочь")
Николь Кидман ("Быть Рикардос")
Леди Гага ("Дом Gucci")
Кристен Стюарт ("Спенсер")
"Белфаст" (фокусные особенности)
"CODA" (яблоко)
"Дюна" (Warner Bros.)
"Король Ричард" (Warner Bros.)
"Сила собаки" (Netflix)
Энтони Андерсон ("Черный")
Николас Холт ("Большой")
Стив Мартин ("Только убийства в здании")
Мартин Шорт ("Только убийства в здании")
Джейсон Судейкис ("Тед Лассо") (ПОБЕДЕНИЙ)
Дженнифер Кулидж ("Белый лотос")
Кейтлин Девер ("Люка")
Энди Макдауэлл ("Горничка")
Сара Снук ("Преемник") (ПОБЕДИТЕЛЬ)
Ханна Уоддингем ("Тед Лассо")
"Будь живым" из "Короля Ричарда" (Warner Bros.) — Бейонсе Ноулз-Картер, Диксон
"Dos Oruguitas" из "Encanto" (Walt Disney Pictures) — Лин-Мануэль Миранда
"Down to Joy" из "Белфаста" (Focus Features) — Ван Моррисон
"Here I Am (Singing My Way Home)" от "Respect" (MGM/United Artists Releasing) — Джейми Хартман, Дженнифер Хадсон, Кэрол Кинг
"Нет времени умирать" из "Нет времени умирать" (выпуск MGM/United Artists) — Билли Айлиш, Финнеас О'Коннелл (ПОБЕДИТЕЛЬ)
"Encanto" (кинофильм студии Уолта Диснея) (ПОБЕДИТЕЛЬ)
"Убегать" (неон)
"Лука" (кинофильмы студии Уолта Диснея)
"Моя Солнечная Маад" (Тотемные фильмы)
"Рая и последний дракон" (Студия Уолта Диснея)
Как сообщали ранее "Комментарии", несмотря на постоянные споры Голливудской ассоциации иностранной печати, организация объявила номинантов на премию "Золотой глобус" в 2022 году.
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