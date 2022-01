"Золотой глобус-2022": объявлен список победителей

В воскресенье, 9 января, вечером Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила победителей "Золотого глобуса-2022" года в Twitter без каких-либо СМИ или знаменитостей, которые вышли бы на красную дорожку, как в прошлые годы. Об этом сообщает Fox News.

"Золотой глобус-2022" - Fox News

Вот полный список победителей:

Лучший телевизионный сериал, мюзикл или комедия

"Большой" (Хулу)

"Хаки" (HBO Max) (ПОБЕДИТЕЛЬ)

"Только убийства в здании" (Хулу)

"Reservation Dogs" (FX на Hulu)

Тед Лассо (Apple TV Plus)

Лучшая актерская роль в телевизионном сериале

Брайан Кокс ("Преемство")

Ли Чжон Чжэ (Игра в кальмары)

Билли Портер ("Поза")

Джереми Стронг ("Преемник") (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Омар Си ("Люпен")

Лучшая женская роль сериала-антологии или фильма, снятого для телевидения

Джессика Честейн ("Сцены по женитьбе")

Синтия Эриво ("Гений: Арета")

Элизабет Олсен ("WandaVision")

Маргарет Куэлли ("Горничка")

Кейт Уинслет ("Кобила Исттауна") (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Лучший режиссер фильма

Кеннет Брана ("Белфаст")

Джейн Кэмпион ("Сила собаки")

Мэгги Джилленхол ("Потерянная дочь")

Стивен Спилберг ("Вестсайдская история")

Дэнни Вильнев ("Дюна")

Лучшая женская роль в фильме, мюзикле или комедии

Марион Котияр ("Аннет")

Алана Хаим ("Пицца со сладкой")

Дженнифер Лоуренс ("Не смотри вверх")

Эмма Стоун (Круэлла)

Рейчел Зеглер ("Вестсайдская история")

Лучшая роль в драматическом фильме

Махершала Али ("Лебединая песня")

Хавьер Бардем ("Быть Рикардосом")

Бенедикт Камбербетч ("Сила собаки")

Уилл Смит ("Король Ричард") (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета")

Лучший телевизионный сериал, драма

"Люпин" (Netflix)

"Утреннее шоу" (Apple TV Plus)

"Поза" (FX)

"Игра в кальмары" (Netflix)

"Преемничество" (HBO)

Лучшая женская роль в телевизионном сериале, драма

Узо Адуба ("Лечится")

Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")

Кристин Баранский ("Хороший бой")

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")

Микаэла Хаэ Родригес ("Поза")

Лучшая актерская игра в сериале-антологии или кинофильме, снятых для телевидения

Пол Беттани (WandaVision)

Оскар Айзек ("Сцены по женитьбе")

Майкл Китон ("Допехист") (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Юэн МакГрегор ("Хелстон")

Тохар Рахим ("Змей")

Лучшая актерская роль в фильме, мюзикле или комедии

Леонардо Ди Каприо ("Не смотри вверх")

Питер Динклейдж (Сирано)

Эндрю Гарфилд ("Тик, тик… Бум!") (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Купер Хоффман ("Пицца со сладкой")

Энтони Рамос ("На высотах")

Лучшая мужская роль второго плана – фильм

Бен Аффлек ("Нежный бар")

Джейми Дорнан ("Белфаст")

Киарон Хайндс ("Белфаст")

Трой Коцур (CODA)

Коди Смит-Макфи ("Сила собаки") (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Лучшая оригинальная музыка для фильма

"Французская депеша" (Searchlight Pictures) – Александр Деспла

"Encanto" (Walt Disney Pictures) — Жермен Франко

"Сила собаки" (Netflix) — Джонни Гринвуд

"Параллельные матери" (Sony Pictures Classic) — Альберто Иглесиас

"Дюна" (Warner Bros.) — Ганс Тиммер (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Лучшая женская роль в телесериале, мюзикле или комедии

Ханна Айнбиндер ("Хаки")

Эль Фаннинг ("Большой")

Исса Рэй ("Опасный")

Трейси Эллис Росс ("Черный")

Джин Смарт ("Хаки") (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Лучший сериал-антология или кинофильм, снятый для телевидения

"Люка" (Hulu)

"Импичмент: американская история преступлений" (FX)

Горничная (Netflix)

"Кобыла Исттауна" (HBO)

"Подземная железная дорога" (Amazon Prime Video) (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Лучший актер второго плана, телевидение

Билли Крадап ("Утреннее шоу")

Киран Калкин ("Преемство")

Марк Дюпласс ("Утреннее шоу")

Бретт Голдштейн ("Тед Лассо")

О Йонг Су ("Игра в кальмары") (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Лучший фильм, мюзикл или комедия

"Сирано" (MGM)

"Не смотри вверх" (Netflix)

"Пицца со сладкой" (MGM)

"Тик, тик… Бум!" (Netflix)

"Вестсайдская история" (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures)

Лучшая женская роль второго плана, фильм

Каитриона Балф ("Белфаст")

Ариана ДеБоз ("Вестсайдская история") (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Кирстен Данст ("Сила собаки")

Аунджану Эллис ("Король Ричард")

Рут Негга ("Прохождение")

Лучший фильм на иностранном языке

"Отделение №6" (Sony Pictures Classics) — Финляндия, Россия, Германия

"Drive My Car" (Janus Films) — Япония (Победитель)

"Рука Бога" (Netflix).

"Герой" (Amazon Studios) — Франция, Иран.

"Параллельные матери" (Sony Pictures Classics) – Испания

Лучший сценарий фильма

Пол Томас Андерсон – "Pizza Licorice" (выпуск MGM/United Artists)

Кеннет Брана – "Белфаст" (Фокусные функции) (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Джейн Кэмпион – "Сила собаки" (Netflix)

Адам Маккей – "Не смотри вверх" (Netflix)

Аарон Соркин – "Быть Рикардосом" (Amazon Studios)

Лучшая женская роль в драматическом фильме

Джессика Честейн ("Глаза Тамми Фэй")

Оливия Колман ("Потерянная дочь")

Николь Кидман ("Быть Рикардос")

Леди Гага ("Дом Gucci")

Кристен Стюарт ("Спенсер")

Самый лучший фильм, драма

"Белфаст" (фокусные особенности)

"CODA" (яблоко)

"Дюна" (Warner Bros.)

"Король Ричард" (Warner Bros.)

"Сила собаки" (Netflix)

Лучший телевизионный актер музыкального/комедийного сериала

Энтони Андерсон ("Черный")

Николас Холт ("Большой")

Стив Мартин ("Только убийства в здании")

Мартин Шорт ("Только убийства в здании")

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо") (ПОБЕДЕНИЙ)

Лучшая женская роль второго плана, телевидение

Дженнифер Кулидж ("Белый лотос")

Кейтлин Девер ("Люка")

Энди Макдауэлл ("Горничка")

Сара Снук ("Преемник") (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Ханна Уоддингем ("Тед Лассо")

Лучшая оригинальная песня для фильма

"Будь живым" из "Короля Ричарда" (Warner Bros.) — Бейонсе Ноулз-Картер, Диксон

"Dos Oruguitas" из "Encanto" (Walt Disney Pictures) — Лин-Мануэль Миранда

"Down to Joy" из "Белфаста" (Focus Features) — Ван Моррисон

"Here I Am (Singing My Way Home)" от "Respect" (MGM/United Artists Releasing) — Джейми Хартман, Дженнифер Хадсон, Кэрол Кинг

"Нет времени умирать" из "Нет времени умирать" (выпуск MGM/United Artists) — Билли Айлиш, Финнеас О'Коннелл (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Лучший анимационный фильм

"Encanto" (кинофильм студии Уолта Диснея) (ПОБЕДИТЕЛЬ)

"Убегать" (неон)

"Лука" (кинофильмы студии Уолта Диснея)

"Моя Солнечная Маад" (Тотемные фильмы)

"Рая и последний дракон" (Студия Уолта Диснея)

Как сообщали ранее "Комментарии", несмотря на постоянные споры Голливудской ассоциации иностранной печати, организация объявила номинантов на премию "Золотой глобус" в 2022 году.

