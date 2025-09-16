"Золотая Волга"-2025: больше всего наград получил фильм о "Расстрелянном Возрождении", снятый при поддержке Семьи Петровских

Историческая драма Тараса Томенко "Дом "Слово". Бесконечный роман" завоевала главную награду "Лучший фильм" на 9-й Национальной кинопремии "Золотая Дзига", которая состоялась 13 сентября в Украинском Доме в Киеве. Лента, рассказывающая о судьбе писателей "Расстрелянного возрождения", собрала рекордное количество номинаций — 16 — и победила сразу в шести категориях.

Создатели фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

Кроме главного приза, Тарас Томенко получил награду за "Лучшую режиссерскую работу", а также за "Лучший сценарий" вместе с Любовью Якимчук. Среди создателей фильма также были отмечены Нина Набока, победившая в номинации "Лучшая женская роль второго плана", Шевкет Сейдаметов — в категории "Лучшая работа художника-постановщика" и Алла Загайкевич — за "Лучшую музыку".



Тарас Томенко, режиссер фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

"Эта премия очень важна, потому что результат работы оценивают профессионалы — операторы, режиссеры, сценаристы, гримеры. В будущем эти работы станут знаком качества", — отметил в разговоре с журналистами Тарас Томенко.

Отдельно он поблагодарил семью Петровских и Международный благотворительный фонд "Солидарность", без которых проведение церемонии в этом году могло бы не состояться. Ранее меценаты также поддержали производство фильма – триумфатора нынешней "Золотой Дзиги".

"Веской частью стратегии нашей Родины является поддержка украинского кинематографа. Гордимся победой картины Валентина Васяновича "Атлантида" на 76 Венецианском кинофестивале; мы как родного ребенка лелеяли шедевр украинского кино — ленту Тараса Томенко "Дом Слово. Бесконечный роман". Наша дочь Анжелика Петровская тоже считает своей миссией утверждение украинского кино в мире — ее главная роль в ленте Сергея Алешечкина "Идеальный Друг" впервые в нашем кино поднимает проблему Искусственного Интеллекта — Вы знаете, насколько это смущает киносообщества Америки и Европы".









Режиссер Тарас Томенко и представители Семьи Петровских и МБФ "Солидарность"

Тарас Томенко, кроме награды "Золотой Дзиги", в этот же день получил еще и почетное звание "Заслуженный деятель искусств Украины" из рук президента Владимира Зеленского. Он сообщил, что работает над новой документальной лентой о спецподразделении ГУР МО "Солидарность" и его бойцах. Главным героем станет грузинский доброволец Каха Тилидзе, который, несмотря на американское гражданство, приехал защищать Украину и погиб в бою на Запорожском направлении.

"Это история подвига. Таких фильмов должно быть множество, потому что у нас множество павших героев. Меньше всего, что мы можем сделать — это беречь память о них", — подчеркнул Томенко.







Анжелика Петровская (в центре), представитель Семьи Петровских — Генерального Партнера Национальной Кинопремии "Золотая Волга"





Справка:

"Золотая Дзига" — ежегодная национальная кинопремия, основанная в 2017 году Украинской киноакадемией. Главный символ – статуэтка “Золотая Дзига”, символизирующая развитие украинского кинематографа и намекающая на творческое наследие кинорежиссера Дзиги Вертова.

Фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман" снят компанией FRESH PRODUCTION GROUP при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Международного благотворительного фонда "Солидарность".

Сценаристы – Тарас Томенко и Любовь Якимчук, режиссер – Тарас Томенко, оператор-постановщик – Михаил Любарский, художник-постановщик – Шевкет Сейдаметов, композитор – Алла Загайкевич, продюсеры – Юлия Чернявская, Олег Щербина, Филипп Ильенко и Ростислав Мартынюк. В главных ролях – Вячеслав Довженко, Дмитрий Олейник, Марина Кошкина, Андрей Исаенко, Нина Набока.

В Украине фильм впервые показали 17 июня 2022 года в Черновцах в рамках кинофестиваля "Николайчук OPEN". Картина получила награду Best Feature Film (Лучший игровой фильм) на Košice International Film Festival в Словакии в 2022 году, а также – награду в номинации "Лучший художественный фильм" на кинофестивале I Will Tell во Флориде (США). 9 мая 2024 года фильм вышел в широкий прокат в Украине.