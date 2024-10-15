Железный трон из сериала "Игра престолов" продали на аукционе за потрясающую сумму

Фанаты культового сериала "Игра престолов" приняли участие в аукционе, где были выставлены сотни предметов, использованных в культовой постановке. В течение трехдневного мероприятия в Далласе, организованного Heritage Auctions, более 900 лотов из сериала было продано на 21 миллион долларов.



Железный трон из "Игры престолов". Фото: HBO

Наибольший интерес на аукционе вызвал легендарный Железный трон, за который в течение восьми сезонов соревновались герои сериала. После шестиминутной битвы торгов Железный трон был продан за 1,49 миллиона долларов.

Трон был создан из пластика и окрашен под металл с добавлением декоративных элементов. В сериале трон символизирует власть и борьбу за королевство, поскольку, по легенде, он был создан из мечей проигравших врагов под огненным дыханием дракона.

Кроме Железного трона, на аукционе были представлены другие знаковые предметы из сериала, достигшие высоких цен:

Меч Джона Сноу, "Длинный коготь", которым пользовался Кит Харрингтон, продали за 400 тысяч долларов.

Наряд Джона Сноу с тяжелой накидкой был приобретен за 337,5 тысячи долларов.

Красное бархатное платье Серсеи Ланнистер, в котором оно появилось в последних эпизодах, продано за 137,5 тысячи долларов.

Черный кожаный доспех Джейми Ланнистера пошел с молотка за 275 тысяч долларов, а его броня королевской гвардии – за 212,5 тысячи долларов.

Серый замшевый наряд Дейнерис Таргариен был продан за 112,5 тысячи долларов.

В общей сложности более 30 лотов достигли шестизначной суммы, что свидетельствует о невероятной популярности шоу и его наследии в современной поп-культуре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лучший сериал 2024 года превзошел "Игра престолов".

Также "Комментарии" писали об аукционе, на котором выставили на продажу вещи певца Фредди Меркьюри.