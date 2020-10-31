Якубович назвал самый дорогой подарок в истории «Поля чудес»

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Владимир Лавский
Ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович назвал самый дорогой подарок в истории программы. Свое признание он сделал в эфире программы "Доброе утро".
Он подчеркнул, что на "Поле чудес" никто не ведет учет подарков. "Сразу после программы, как известно, все выставляется на барабан. Гости в студии подходят к барабану", — объяснил Якубович. Ведущий уточнил, что сейчас из-за коронавируса в студии нет зрителей, но он все равно не знает, где оказываются подарки после съемок.
Как ранее сообщали "Комментарии", известный украинский ведущий рассказал о новой дате свадьбы.
Первую дату свадьбы пришлось перенести из-за заболевания COVID-19.
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