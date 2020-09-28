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Warner Bros. готовит ремейк популярной комедии

Сюжет комедии обещают немного изменить

28 сентября 2020, 21:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Известная кинокомпания Warner Bros. готовит зрителям новый сюрприз — латиноамериканский ремейк комедии 1991 года "Отец невесты", где главную роль исполнил Стив Мартин. Такую информацию предоставило издание Collider.

Warner Bros. готовит ремейк популярной комедии

Кадр из фильма "Отец невесты"

Сюжет киноленты планируют немного изменить, чтобы заинтересовать зрителей. Но ни дата начала съемок, ни дата премьеры новой версии комедии пока неизвестна. Также непонятно, выйдет ли фильм на большие экраны или появится на одном из популярных стриминговых сервисов. 

Напомним, что комедия "Отец невесты", которая также является ремейком фильма 1950 года, рассказывает об Джордже Бенксе — владельце обувной компании, чья 22-летняя дочь собралась замуж. Мужчине тяжело принять тот факт, что его девочка повзрослела, но ему необходимо найти язык с будущим зятем и отпустить свою дочь во взрослую жизнь.

Первая часть киноленты оказалась очень успешной, она собрала в мировом прокате более 89 млн долларов, поэтому создатели решили выпустить продолжение. В 1995 году на экраны вышел "Отец невесты 2" и пусть вторая часть была менее успешной, но все же получила положительные отзывы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что культовый хоррор "Другие" с Николь Кидман получит ремейк.


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