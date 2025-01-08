Второй сезон сериала "Разрыв" получил идеальные оценки критиков

Долгожданный второй сезон сериала "Разрыв" (Severance), стартующего на Apple TV+ 17 января 2025 года, уже стал сенсацией среди критиков. Первый сезон, дебютировавший в 2022 году, получил высокие оценки, но новая часть пошла еще дальше: сейчас он имеет идеальный рейтинг в 100% на Rotten Tomatoes после первых 40 рецензий.

Сериал "Разрыв". Фото: Apple TV+

Рецензии на долгожданный второй сезон сериала "Разрыв" начали распространяться 7 января на таких ресурсах как Rotten Tomatoes и Metacritic. Критики, получившие возможность просмотреть в раннем доступе первые шесть эпизодов сериала в восторге. Эксперты подчеркивают, что сериал не только сохранил, но и умножил свои сильнейшие стороны.

"Это шоу, где один лифт закрывается, а другой открывается. Когда вы получаете ответ на один вопрос, вас ждет еще дюжина", – указывает Кэти Долл из CBR.

Критик Slashfilm Джереми Матей указал, что ожидания второго сезона почти три года стоили того, а предыдущие беспокойства оказались тщетными.

"Для тех, кто озабочен долгим ожиданием, сериал "Разрыв" не потерял ни шага с момента своего дебюта в начале 2022 года", — сказал Матей.

Эти слова также подтверждает критик из New York Post Лорен Сарнер, указывающая, что после перерыва не произошло спада в качестве сериала, а Карли Лейн из Collider отмечает "потрясающую режиссуру, выдающуюся актерскую игру и увлекательные сюжетные повороты".

"В наше время, когда слишком много развлечений кажется "созданы комитетом" или "сделаны алгоритмами", это редкое шоу, которое выглядит как уникальное творческое видение. Во 2 сезоне шоу становится еще более странным и странным… Каждая сцена пронизывает напряжением, ведь никогда не знаешь, что будет дальше, и все возможно", — добавляет Сарнер .

На другой платформе Metacritic, также оценивающей проекты, второй сезон сериала "Разрыв" получил 85 баллов из 100 на основе 20 рецензий. Это свидетельствует о "всеобщем признании" сериала.

В центре сюжета "Разрыва" – Марк Скаут, сотрудник корпорации Lumon Industries, принимающий участие в экспериментальной программе "разрыва". Эта процедура отделяет его рабочие воспоминания от личного. Когда Марк начинает подозревать, что что-то не так, он оказывается вовлеченным в таинственную историю, полную интриг и неожиданностей. Первый сезон сериал установил высокую планку и получил 97% на Rotten Tomatoes. Популярность сериала выросла настолько, что новый сезон стал одним из самых ожидаемых.

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