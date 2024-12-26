Второй сезон сериала "Игра в кальмара" уже на экране: какой сюжет

Первый сезон сериала "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix, а ныне стриминг выпустил продолжение. С 26 декабря 2024 для просмотра доступны 7 эпизодов второго сезона (на два меньше, чем в первом) — в украинском дубляже. Смотреть второй сезон Игры в кальмаре можно только на Netflix.

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Известно, что в этом сезоне продолжается история игрока 456, пытающегося уничтожить опасную организацию, пишет сайт Itc.

"За три года после победы в “Игре в кальмара” игрок 456 отказывается от идеи переехать в США и возвращается с новой целью. Ги Хун снова присоединяется к загадочной игре на выживание вместе с новыми участниками, пытающимися выиграть 45,6 миллиарда вон", — говорится в официальном синопсисе.

Кроме Чжэ, свои роли в продолжении повторят Ли Бен Хон (фронтмен игры), Ви Ха Чжун (молодой офицер полиции, который искал своего брата) и Кон Ю (вербовщик новых игроков). Второй сезон продолжит основную сюжетную линию первого, но с новым составом игроков и некоторыми новыми правилами: участники будут иметь право голосовать за завершение соревнований после каждого из конкурсов и пойти с суммой, которую они накопили в то время, если "за" проголосует большинство.

Зрителей ожидают новые игры, и некоторые из них известны всему миру (в одном из тизеров, к примеру, можно было увидеть "крестики-нолики"). Из интересного: участники на этот раз будут моложе, а чтобы добавить напряжения в состав персонажей привлекли беременную девушку и мужчину, внезапно встречающего на соревнованиях собственную мать.

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