logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.03.2021

BTC/USD

55799.47

ETH/USD

1721.75

LTC/USD

201.41

НБУ 18.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы «Веном 2» снова перенесли: когда зрителям ждать премьеру
commentss НОВОСТИ Все новости

«Веном 2» снова перенесли: когда зрителям ждать премьеру

Премьеру фильма перенесли на три месяца

сегодня, 16:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Поклонников супергеройского фильма "Веном" снова огорчили. Американская киностудия Sony Pictures объявила, что премьеру второй части киноленты пришлось перенести на пару месяцев. 

«Веном 2» снова перенесли: когда зрителям ждать премьеру

Веном 2 (фото из открытых источников)

Сообщается, что изначально "Веном 2" должен был стартовать в кинотеатрах осенью 2020 года, но пандемия коронавируса нарушила все планы и премьеру сиквела пришлось перенести на 25 июня 2021 года. Но и эта дата оказалась не окончательной. Кинокомпания надеется, что зрители смогут оценить вторую часть "Венома" уже 17 сентября текущего года. 

Почему премьеру решили перенести — неизвестно, вероятнее всего, студия хочет быть уверенной в восстановлении мирового проката.

Отметим, что продолжение киноленты называется "Веном 2: да будет Карнаж". К своей главной роли вернется Том Харди, который сыграет репортера Эдди Брока, в которого вселился инопланетный симбиот, называющий себя Веномом. Согласно информации инсайдеров, во второй части киноленты главный герой столкнется со своим врагом Карнажем, обладающим абсурдистской философией и цинизмом, а также с его возлюбленной — злодейкой Визг. 

Режиссировал работу Энди Серкис, известный такими картинами, как "Планета обезьян", "Черная пантера", Конг: Остров черепа". 

Помимо Тома Харди в "Веноме 2" также снялись: Мишель Уильямс ("Веном", "Величайший шоумен"), Вуди Харрельсон ("Иллюзия обмана"), Стивен Грэхэм ("Это Англия"), Наоми Харрис ("Черное и синее").

Напомним, что в сети появилось видео со съемок второй части "Венома".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудский актер Том Харди показал, как выглядит драка в "Веноме" без спецэффектов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comicbook.com/movies/news/venom-2-let-there-be-carnage-release-date-delayed-september-2021/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ