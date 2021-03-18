«Веном 2» снова перенесли: когда зрителям ждать премьеру

Поклонников супергеройского фильма "Веном" снова огорчили. Американская киностудия Sony Pictures объявила, что премьеру второй части киноленты пришлось перенести на пару месяцев.

Веном 2 (фото из открытых источников)

Сообщается, что изначально "Веном 2" должен был стартовать в кинотеатрах осенью 2020 года, но пандемия коронавируса нарушила все планы и премьеру сиквела пришлось перенести на 25 июня 2021 года. Но и эта дата оказалась не окончательной. Кинокомпания надеется, что зрители смогут оценить вторую часть "Венома" уже 17 сентября текущего года.

Почему премьеру решили перенести — неизвестно, вероятнее всего, студия хочет быть уверенной в восстановлении мирового проката.

Отметим, что продолжение киноленты называется "Веном 2: да будет Карнаж". К своей главной роли вернется Том Харди, который сыграет репортера Эдди Брока, в которого вселился инопланетный симбиот, называющий себя Веномом. Согласно информации инсайдеров, во второй части киноленты главный герой столкнется со своим врагом Карнажем, обладающим абсурдистской философией и цинизмом, а также с его возлюбленной — злодейкой Визг.

Режиссировал работу Энди Серкис, известный такими картинами, как "Планета обезьян", "Черная пантера", Конг: Остров черепа".

Помимо Тома Харди в "Веноме 2" также снялись: Мишель Уильямс ("Веном", "Величайший шоумен"), Вуди Харрельсон ("Иллюзия обмана"), Стивен Грэхэм ("Это Англия"), Наоми Харрис ("Черное и синее").

Напомним, что в сети появилось видео со съемок второй части "Венома".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудский актер Том Харди показал, как выглядит драка в "Веноме" без спецэффектов.

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