Вэл Килмер мертв: лучшие фильмы с участием актера

Голливуд попрощался с легендой – актер Вэл Килмер, известный своими культовыми ролями в 80-х и 90-х годах, умер 1 апреля в Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет. О его смерти сообщила дочь, отметив, что причиной стала пневмония.

Вэл Килмер. Фото из открытых источников

Килмер долгие годы боролся с раком горла, диагностированным еще в 2014 году. Несмотря на ремиссию, болезнь сильно повлияла на его здоровье. Актер потерял голос, перенес несколько тяжелых операций и даже нуждался в пищевом зонде. В последний раз он появился на большом экране в 2022 году в "Лучшем стрелке: Маверик", где сыграл трогательную сцену вместе с Томом Крузом.

За карьеру, растянувшуюся на четыре десятилетия, Килмер сыграл во многих фильмах – как кассовых блокбастерах, так и независимых проектах. Он был известен непростым характером, но его харизма на экране оставалась безоговорочной. Вот лучшие фильмы с Вэлом Килмером, сделавшим его легендой.

Совершенно секретно (1984)

Дебютная роль Килмера в этой шпионской комедии обнаружила его не только харизматичным, но и удивительно веселым актером. Он сыграл рок-звезду, которая оказывается в эпицентре международного сговора. Остроумный сценарий и пародийный стиль сделали фильм культовым.

Лучший стрелок (1986)

Именно этот фильм сделал Килмера суперзвездой. Его образ "Айсмена" – высокомерного и самоуверенного пилота, соперничающего с героем Тома Круза – стал классикой. Более того, его исполнение настолько поразило зрителей, что "Айсмен" иногда даже омрачал главного героя.

Ива (1988)

Фэнтези, снятый с участием Джорджа Лукаса и режиссера Рона Говарда, сначала получил смешанные отзывы, но впоследствии стал культовым. Килмер сыграл Медмартигана – дерзкого фехтовальщика, которого сравнивали с Ханом Соло. Его харизма и комедийный талант сделали персонажа незабываемым.

The Doors (1991)

В этом биографическом фильме Оливера Стоуна Килмер превратился в фронтмена The Doors Джима Моррисона. Актер настолько ужился в роль, что даже самостоятельно исполнил 15 песен. Когда бывшие участники группы услышали его голос, они не смогли отличить его от настоящего Моррисона.

"Бэтмен навсегда" (1995)

Килмер лишь раз сыграл Темного рыцаря, и хотя этот фильм получил неоднозначные отзывы, его образ Брюса Уэйна был одним из самых серьезных в истории франшизы. Он создал более сдержанного, внутри разорванного Бэтмена, хотя на фоне Джима Керри и Томми Ли Джонса его игра выглядела менее эффектно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что голливудская актриса трагически погибла во время пожара в Лос-Анджелесе.