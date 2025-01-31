В Украине заблокировано более 80 сайтов с фильмами: список

Украинские пользователи больше не смогут беспрепятственно воспользоваться многочисленными сайтами для просмотра фильмов. Национальный совет по телевидению и радиовещанию обновил список запрещенных медиасервисов, подлежащих блокированию на территории Украины. Это решение стало результатом обнаружения новых вебсайтов, предоставляющих доступ к популярным сервисам, таким как Baskino, Filmix и HD REZKA, несмотря на уже введенные ограничения. Об этом сообщили в Нацсовете.

Просмотр фильмов. Фото: freepik

В общем, в список попало более 80 новых веб-ресурсов, через которые эти сервисы продолжали предоставлять доступ к нелегальному контенту. Обновленный список содержит многочисленные адреса, которые использовались для обхода предыдущих блокировок, что и привело к необходимости введения новых ограничений.

Какие сайты заблокировали

Baskino – 33 вебсайта: baskino.day, baskino.fm, baskino.se, vu.baksino.website, www.baskino.mom, ze.baskino-space.fun, baskino.ink, baskino.biz, nu53.baskino.one , baskinoo.com, baskino.film, baskino.club, baskino.so, baskino.ai, hdtv.baskino.is, film.baskino.is, baskino.is, baskinotv.com, baskinokz.me, baskinokz.com, baskinohd .net, baskino1.pro, ru6.baskino.one, ru6.baskino.link, ru2.baskino.one, ru16.baskino.one, ru12.baskino.one, nu13.baskino.one, n1.baskino.link, e .hd-baskino.com, c.hd-baskino.com, baskino.im, nu30.baskino.bond;

Filmix – 13 вебсайтов: filmix.fm, filmix.ws, filmix.pics, filmix.news, filmix.live, filmix.la, filmix.fun, filmix.pub, filmix.fan, filmix.me, filmix.biz, filmix .pro, filmix.watch;

HD REZKA – 40 вебсайтов: rezka.biz, rezka-ua.tv, hdrezka-me.net, hdrezka.club, hdrezka.buzz, hdrezka.loan, hdrezka.rest, hdrezka.center, hdrezka.city, hdrezka.fyi, hdrezka.today, hdrezka.win, hdrezka.tips, hdrezka.vip, hdrezka.solutions, omnirezka.tv, www.hdrezka.by, rezka.bid, rezka.ac, the-hdrezka.uk, hd-rezka.li, the-hdrezka.net, rezka.plus, rezka.gg, hdrezka-play.com, hd-rezka.mov, hd-rezka.tv, hd-rezka.su, hdrezka.news, hdrezka.in, hdrezka.info, rezka.re, rezka.it, hdrezka.it, hd-rezka.one, hd-rezka.pro, hdrezka.ing, hdzo-rezka.net, hdrezka7.com, hd-rezka.one.

Это обновление позволяет Национальному совету проинформировать Национальную комиссию, отвечающую за регулирование электронных коммуникаций, об ограничении доступа к этим сайтам. В течение трех рабочих дней все поставщики услуг должны заблокировать доступ к перечисленным веб-ресурсам.

Напомним, что в Список медиасервисов, принадлежащих государству-агрессору, уже вошло 27 таких ресурсов, активно распространяющих контент на территории Украины. Для детального ознакомления с актуальным списком заблокированных ресурсов можно перейти по ссылке, предоставленной на официальном сайте Национального совета.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина среди шестерки стран с высоким уровнем потребления пиратского контента . Среди самых посещаемых в нашей стране сайтов – пиратский UAKino, занимающий третью позицию после Google и YouTube.