В Украине снимут сериал о космосе

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Кириєнко Анна
Французские продюсеры Жан-Шарль Леви и Марк Либерт выбрали Украину для съемок нового англоязычного сериала о космосе. Как сообщает Правительственный портал, иностранцы уже обсудили детали съемки с Министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко.
Фото: Информатор
Сериал будет называться "Infinity". Жанр киноленты — детективная драма. Фильм будет состоять из 6 серий. Кроме Украины, действия сериала будут проходить в Казахстане, на космодроме Байконур, и в Париже.
Съемками занимается продакшн Federation Entertainment совместно с компанией Apple Tree Vision по заказу французского телеканала Canal+.
В проекте будут участвовать украинские актеры и команда специалистов на площадке. Для украинского кинематографа такие съемки — выдающийся опыт.
Съемки начнутся с марта 2021 года.
Стоит отметить, что фильм будет сниматься в рамках механизма рибейтов, который не так давно заработал в Украине.
Рибейт — это схема возврата производителям части затрат на производство фильмов на территории Украины. Рибейт был утвержден законопроектом о поддержке иностранных кинопроизводителей. То есть, после съемок Украина должна вернуть до 25% расходов французскому продакшену.
Напомним также, что Верховная Рада снизила налоги на отечественное кинопроизводство.
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