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В Украине снимут сериал о космосе

Французские продюсеры снимут детективную драму на локациях Украины

сегодня, 14:40
Автор:

Кириєнко Анна

Французские продюсеры Жан-Шарль Леви и Марк Либерт выбрали Украину для съемок нового англоязычного сериала о космосе. Как сообщает Правительственный портал, иностранцы уже обсудили детали съемки с Министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко.

В Украине снимут сериал о космосе

Фото: Информатор

Сериал будет называться "Infinity". Жанр киноленты — детективная драма. Фильм будет состоять из 6 серий. Кроме Украины, действия сериала будут проходить в Казахстане, на космодроме Байконур, и в Париже.

Съемками занимается продакшн Federation Entertainment совместно с компанией Apple Tree Vision по заказу французского телеканала Canal+.

В проекте будут участвовать украинские актеры и команда специалистов на площадке. Для украинского кинематографа такие съемки — выдающийся опыт.

Съемки начнутся с марта 2021 года.

Стоит отметить, что фильм будет сниматься в рамках механизма рибейтов, который не так давно заработал в Украине.

Рибейт — это схема возврата производителям части затрат на производство фильмов на территории Украины. Рибейт был утвержден законопроектом о поддержке иностранных кинопроизводителей. То есть, после съемок Украина должна вернуть до 25% расходов французскому продакшену.

Напомним также, что Верховная Рада снизила налоги на отечественное кинопроизводство.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/oleksandr-tkachenko-obgovoriv-z-francuzkimi-prodyuserami-zjomki-v-ukrayini-serialu-pro-kosmos
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