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В Украине прекратил вещание известный телеканал

Телеканал КРТ пропал из частот

сегодня, 21:44
Автор:

Владимир Лавский

В пятницу, 21 августа, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказал телеканалу КРТ в продлении лицензии. Об этом сообщает Pavlovsky News на своей странице в фейсбуке. 

Уже с 15.00 пятницы телеканал прекратил свое вещание. Что будет с журналистами и другими работниками канала, пока неизвестно. 

В Украине прекратил вещание известный телеканал

Пресс-служба телеканала считает, что имеет место быть политические преследования.

"Мы уверены, что действия Совета носят политический характер. Это открытое давление на оппозиционные СМИ", - считают в пресс-службе. 

Кроме того, непродление лицензии произошло с нарушением закона. По закону Нацсовет должен рассмотреть вопрос перелицензирования за 60 дней до истечения срока действия текущей лицензии (до 23 мая 2020). Заседание Нацсовета 31.07.2020 состоялось уже после истечения действующей лицензии.

Как ранее сообщали "Комментарии", во вторник, 18 августа, сайте Офиса президента Украины появилась электронная петиция с требованием ликвидировать Национальную общественную телерадиокомпанию. Об этом сообщает официальный сайт ОП. 

Автор петиции Андрей Сергиенко считает, что деньги украинских налогоплательщиков используются неэффективно и организация не соответствует требованиям нынешнего времени.


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