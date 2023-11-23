В России стали цензурировать слово из трех букв

В российском "Кинопоиске" зацензурировали слово "голубок" и "гей" в фильме "Счастливое число Слевина", который вышел в 2006 году.

Диалог киногероев отцензурировали

Сюжет фильма описан таким образом:

"Слевину не везет. Дом опечатан, девушка ушла к другому… Его друг Ник уезжает из Нью-Йорка и предлагает Слевину пожить в пустой квартире. В это время крупный криминальный авторитет по прозвищу Босс хочет рассчитаться со своим бывшим партнером за убийство сына и в отместку "заказать" его наследника", — говорится на сайте "Кинопоиск".

Неотцензурированный диалог киногероев выглядит так:

- И кто его сын?

- Ицхак.

- Ицхак. Исчерпывающе.

- Ицхак-голубок.

- Почему его зовут "голубок"?

- Потому что он "голубок".

- У него, что хвост есть, перья, он умеет летать словно птица?

- Он — гей.

- Понятно.

Слова "гей" и "голубок" на российском сайте "запикали".

Напомним, в 2022 году РФ принят закон запрещающий в России "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". В случае, если подобная "пропаганда" была совершена с использованием СМИ (в том числе Интернета), штраф для физических лиц был увеличен от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Для юридических лиц в этом случае были предусмотрены штраф до 1 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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