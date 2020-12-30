В «Крепостной» заменили главную героиню: кто же сыграет Катерину

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Светлана Шкурупий
Зрители застыли в ожидании третьего сезона украинского сериала "Крепостная", съемки которого уже идут полным ходом. Но недавно стало известно, что создатели проекта заменили в киноленте главную героиню.
в «Крепостной» заменили главную героиню(фото из открытых источников)
Известно, что сюжет сериала строится вокруг 18-летней крепостной Катерины Вербицкой, на чью судьбу выпало множество испытаний. И зрителям интересно, как же будет продолжаться ее история в третьем сезоне. Но как выяснилось, создатели сериала заменили главную героиню проекта и в продолжении она предстанет перед зрителями совсем другой, не той хрупкой и беззащитной девушкой, которой была в предыдущих сезонах.
Выяснилось, что новой Катей станет российская актриса Соня Присс. Создателям проекта она понравилась сразу, несмотря на то, что на роль крепостной претендовало 400 актрис.
Напомним, что ранее в киноленте главную роль исполняла Катерина Ковальчук. На своей странице в Instagram она написала, что готова была сыграть в продолжении сериала, но ей не удалось найти общий язык с кинокомпанией и продюсерами.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский сериал "Крепостная" показали в Польше, где он побил рекорды по просмотрам.
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