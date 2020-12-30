В «Крепостной» заменили главную героиню: кто же сыграет Катерину

Зрители застыли в ожидании третьего сезона украинского сериала "Крепостная", съемки которого уже идут полным ходом. Но недавно стало известно, что создатели проекта заменили в киноленте главную героиню.

в «Крепостной» заменили главную героиню(фото из открытых источников)

Известно, что сюжет сериала строится вокруг 18-летней крепостной Катерины Вербицкой, на чью судьбу выпало множество испытаний. И зрителям интересно, как же будет продолжаться ее история в третьем сезоне. Но как выяснилось, создатели сериала заменили главную героиню проекта и в продолжении она предстанет перед зрителями совсем другой, не той хрупкой и беззащитной девушкой, которой была в предыдущих сезонах.

Выяснилось, что новой Катей станет российская актриса Соня Присс. Создателям проекта она понравилась сразу, несмотря на то, что на роль крепостной претендовало 400 актрис.

"Когда мы увидели пробы Сони, с первых минут поняли: "Вот она, наша новая Катя!". В ней четко видно характер. Это именно та Катя, которая прошла долгий и сложный путь", – рассказала шоуранер сериала Тала Пристаецкая.

Напомним, что ранее в киноленте главную роль исполняла Катерина Ковальчук. На своей странице в Instagram она написала, что готова была сыграть в продолжении сериала, но ей не удалось найти общий язык с кинокомпанией и продюсерами.

"Я не отказывалась от съемок, наоборот, очень хотела подарить вам продолжение истории Катерины. Но, помимо моего желания, есть много других факторов, которые воспрепятствовали этому…", — написала актриса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский сериал "Крепостная" показали в Польше, где он побил рекорды по просмотрам.

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