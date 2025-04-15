В Киеве состоится ЛГБТ-кинофестиваль: что будут показывать

С 18 по 25 апреля в Киеве состоится кинофестиваль SUNNY BUNNY, показывающий квир-кино. В главную программу фестиваля международного конкурса вошли полнометражные игровые фильмы на квир-тематику со всего мира. Об этом сообщает hromadske.

Кадр из фильма "Тео и Юго в одной лодке" (2016)

Сразу после победы на Sundance зрители увидят фильм "Плоды опунции". В фильме расскажут историю 30-летнего Ананда, находящегося в провинции на западе Индии, где проводит траур по отцу. Впоследствии он влюбляется в местного фермера.

Еще один участник нынешнего Sundance — фильм "Сауна", рассказывающий о гее Иоганне, который влюбляется в трансгендерного мужчину Уильяма.

Драма "Проглотить ночь" была номинирована на квир-пальму Каннского кинофестиваля. Лента рассказывает историю молодого наркодилера Пабло, попадающего в опасный конфликт.

Фильм о двух шахтерах "Вьет и Нам" также имел премьеру в Каннах и участвовал более чем в десятке кинофестивалей. Нам стремится к другому будущему и нанимает человека, который бы переправил его на Запад. Перед отъездом Нам отправляется в путешествие вместе с Вьетом и его матерью, утверждающей, что отец Нама, солдат из Северного Вьетнама, приходит к ней во сне и просит найти его пропавшее без вести тело.

Еще один номинант на квир-пальму в Каннах – фильм "Королевы драмы". Это полнометражный дебют режиссера, являющегося обладателем "Серебряного леопарда" в Локарно, Алексиса Ланглюа. Мими Мадамур достигает пика карьеры в 2005 году, но ее стремительный взлет сменяется падением из-за бурного романа с Билли Колер.

В программе SUNNY BUNNY "Панорама" покажут самые громкие квир-гиты года. Победители и участники Берлинале, Sundance, Канн, Венецианского кинофестиваля — в программу вошли 6 ярких квир-фильмов 2024-2025 годов:

фильм-победитель нынешнего Берлинале "Мечты" режиссера Дага Йохана Геугеруда;

"Квир" режиссера Луки Гуаданьино ("Назови меня своим именем");

"Свадебный пир" Эндрю Ана с участием актрисы Лили Глэдстоун;

"Любовники-астронавты" двукратного победителя конкурса квир-фильмов SUNNY BUNNY на "Молодости" Марко Бергера;

"День Питера Гуджара" режиссера Айры Сакса;

"Красавица из Газы" режиссера Йоланды Зоберман.

О фестивале

Кинофестиваль был создан после начала полномасштабного вторжения.

Команда SUNNY BUNNY дарит 100 бесплатных абонементов украинским военным. SUNNY BUNNY – это не только кинофестиваль, но и платформа для дискуссий о правах сообщества. Запланирована программа дискуссий, специальных событий и обсуждений.

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