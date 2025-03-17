Умерла известная бельгийская актриса: у нее была редкая форма рака

Бельгийская актриса Эмили Декенн, снискавшая мировую славу после главной роли в фильме братьев Дарденн "Розетта", умерла в возрасте 43 лет. Причиной смерти стал редкий рак надпочечников, о котором актриса публично заявила в октябре 2023 года. Информацию о ее смерти подтвердили ее семья и агент.

Эмили Декенн. Vianney Le Caer/Invision/AP

Эмили Декенн получила признание еще в 17 лет, когда дебютировала в фильме "Розетта" в 1999 году. Ее игра поразила жюри Каннского кинофестиваля, принеся ей награду за лучшую женскую роль, а сам фильм получил "Золотую пальмовую ветвь".

Карьера молодой актрисы стремительно развивалась и стала одной из самых заметных звезд европейского кино. Она снималась в основном во франкоязычных фильмах, выбирая драматические, сложные роли. За свою карьеру Эмили Декенн четыре раза была номинирована на премию "Сезар".

В 2024 году актриса вернулась на Каннский кинофестиваль, чтобы отметить 25-летие совместного успеха с братьями Дарденнами. По этому случаю она рекламировала свой англоязычный фильм-катастрофу "Выжить", вышедший в том же году. Этот фильм оказался для нее последним перед перерывом из-за болезни и в конце смертью Эмили Декенн.

Среди самых известных ролей Эмили Декенн была ее игра в психологической драме "Девушка в поезде", социальной драме "Наши дети", а также "Розетта" и "Выжить".

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