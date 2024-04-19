Украина на больших экранах Голливуда: список фильмов

Украину отмечают даже на больших экранах Голливуда. Привлекающие внимание сюжеты происходят на территории страны или содержат украинские персонажи и культурные оттенки. "Комментарии" собрали подборку фильмов, где загадывали Украину.

Топ-3 голливудских фильма за последние 10 лет, в которых упомянули Украину

Один из последних примеров — биографическая драма "Голда" (2024), где рассказывается об израильской премьер-министре Голде Меире, рожденной в Киеве. Фильм подчеркивает ее происхождение, впитывая культурные нюансы, в частности, сцену, где героиня обсуждает стратегические вопросы с госсекретарем США, сопровождая это борщом, что стало символом украинской кухни.

В фильме "Тенет" (2020) Кристофера Нолана украинская столица становится местом увлекательной спецоперации. Кадры столичной оперы и Библиотеки имени Вернадского вызывают большой интерес к Киеву, а фильм "Тенет" в целом становится одной из самых оцененных кинолент за последние годы.

В фильме-фантасте "Альфа" (202X), расположенном в далеком будущем, украинская символика на руках персонажей и голубовато-желтый флаг на фоне свидетельствуют о влиянии украинской культуры на будущее человечества.

Среди других фильмов, где вспоминают Украину – сатирическая комедия "Смерть Сталина" (2017), где на большом экране появляется Крещатик и здание Киевской городской государственной администрации.

Такие упоминания нашей страны в голливудских лентах не только повышают интерес к Украине, но и делают ее культуру и историю более доступными для зрителей во всем мире.

Напомним, что в мире кинематографа всегда найдется место для интриг и тайн, особенно если речь идет о фильмах о преступлении . Список новых и высокорейтинговых лент обещает увлекательное погружение в мир криминальных загадок и интриг.