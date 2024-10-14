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Трамп угрожает подать в суд на создателей голливудского фильма

Из-за несколько сцен в фильме "Ученик" Трамп угрожает подать в суд на его создателей.

сегодня, 15:13
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Slava Kot








Бывший президент США Дональд Трамп, который снова баллотируется на пост президента в 2024 году, выразил свое возмущение по поводу фильма "Ученик" и пригрозил подать в суд на его создателей. Лента, рассказывающая о молодости Трампа в 1970-1980-х годах, вызвала споры из-за того, что, по словам Трампа, содержит ложные и клеветнические утверждения.

Трамп угрожает подать в суд на создателей голливудского фильма

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Фильм "Ученик", снятый иранско-датским режиссером Али Аббаси, был представлен на Каннском кинофестивале, где получил одобрительные отзывы. Сюжет рассказывает о пути Трампа к успеху в бизнесе, однако его наиболее контроверсионные сцены касаются личной жизни политика. В частности, одна из сцен изображает изнасилование Трампом его первой жены Иваны, что явилось поводом для волны возмущения республиканца.

Представитель президентской кампании Трампа Стивен Ченг назвал фильм "мусором и фантазией", увековечивающий ложные утверждения, которые давно были развенчаны. По мнению Трампа и его команды, целью фильма является попытка нанести вред его репутации перед предстоящими выборами.

"Это дешевая, клеветническая и политически отвратительная работа, предпринятая непосредственно перед президентскими выборами 2024 года, чтобы попытаться нанести ущерб величайшему политическому движению в истории нашей страны MAKE AMERICA GREAT AGAIN!", — написал Трамп в собственной соцсети Truth.

Трамп также добавил, что имел хорошие отношения с женой до ее смерти в 2022 году.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп пригрозил Google судом. По словам республиканца, ему не нравится информация, которая появляется о нем в Интернете.

Также "Комментарии" писали, что Трамп совещался с Путиным, отправлять ли оружие Украине.



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