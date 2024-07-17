logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Топ-сериалы Netflix, которые смотрят украинцы
commentss НОВОСТИ Все новости

Топ-сериалы Netflix, которые смотрят украинцы

Неожиданный рейтинг Netflix: украинцы выбирают фантастику и романтику

сегодня, 18:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина








Стриминговый гигант Netflix опубликовал свежий рейтинг самых популярных сериалов среди украинских зрителей, и результаты оказались весьма неожиданными. На вершине списка – захватывающий фантастический сериал "Суперген", рассказывающий о путешествии во времени ради спасения любимой. Не отстают и эпические "Викинги: Вальгалла" с третьим сезоном, а также романтичные "Бриджертоны", которые покорили сердца зрителей уже третьим сезоном подряд.

Топ-сериалы Netflix, которые смотрят украинцы

Какие сериалы на Netflix покорили Украину: выбор зрителей

"Суперген": путешествие во времени ради любви

Новый сериал "Суперген" сразу же взлетел на вершину рейтинга. История Майкла, который отправляется в будущее, чтобы предотвратить гибель своей невесты, собирая команду супергероев, захватила воображение украинских зрителей. Фантастический сюжет, динамичные события и неожиданные повороты – вот что привлекает поклонников сериала.


"Викинги: Вальгалла" продолжают покорять сердца

Третий сезон "Викингов: Вальгалла" не сдает позиций и остается одним из самых популярных сериалов на Netflix. Новое поколение героев, их приключения и сражения продолжают увлекать зрителей, погружая их в мир скандинавских легенд и эпических битв.


"Бриджертоны": любовь, интриги и разоблачения

Романтическая сага "Бриджертоны" не перестает радовать своих поклонников. Третий сезон, посвященный истории любви Пенелопы и Колина, а также долгожданное разоблачение личности леди Уистлдаун, приковывают внимание зрителей к экранам. Утонченная атмосфера, роскошные костюмы и захватывающий сюжет – вот секрет успеха "Бриджертонов".


Что еще смотрят украинцы?

В топ-10 самых популярных сериалов на Netflix также вошли:

  • "Кланы Галисии" (1 сезон)

  • "Джентльмены" (1 сезон)

  • "Бриджертоны" (2 сезон)

  • "Бриджертоны" (1 сезон)

  • "Бриджертоны: История королевы Шарлотты"

  • "Викинги: Вальгалла" (1 сезон)

  • "Девушка-гик" (1 сезон)



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.netflix.com/tudum/top10/ukraine/tv
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости