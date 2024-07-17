Топ-сериалы Netflix, которые смотрят украинцы



















Стриминговый гигант Netflix опубликовал свежий рейтинг самых популярных сериалов среди украинских зрителей, и результаты оказались весьма неожиданными. На вершине списка – захватывающий фантастический сериал "Суперген", рассказывающий о путешествии во времени ради спасения любимой. Не отстают и эпические "Викинги: Вальгалла" с третьим сезоном, а также романтичные "Бриджертоны", которые покорили сердца зрителей уже третьим сезоном подряд.

Какие сериалы на Netflix покорили Украину: выбор зрителей

"Суперген": путешествие во времени ради любви

Новый сериал "Суперген" сразу же взлетел на вершину рейтинга. История Майкла, который отправляется в будущее, чтобы предотвратить гибель своей невесты, собирая команду супергероев, захватила воображение украинских зрителей. Фантастический сюжет, динамичные события и неожиданные повороты – вот что привлекает поклонников сериала.





"Викинги: Вальгалла" продолжают покорять сердца

Третий сезон "Викингов: Вальгалла" не сдает позиций и остается одним из самых популярных сериалов на Netflix. Новое поколение героев, их приключения и сражения продолжают увлекать зрителей, погружая их в мир скандинавских легенд и эпических битв.





"Бриджертоны": любовь, интриги и разоблачения

Романтическая сага "Бриджертоны" не перестает радовать своих поклонников. Третий сезон, посвященный истории любви Пенелопы и Колина, а также долгожданное разоблачение личности леди Уистлдаун, приковывают внимание зрителей к экранам. Утонченная атмосфера, роскошные костюмы и захватывающий сюжет – вот секрет успеха "Бриджертонов".





Что еще смотрят украинцы?

В топ-10 самых популярных сериалов на Netflix также вошли:

"Кланы Галисии" (1 сезон)

"Джентльмены" (1 сезон)

"Бриджертоны" (2 сезон)

"Бриджертоны" (1 сезон)

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты"

"Викинги: Вальгалла" (1 сезон)

"Девушка-гик" (1 сезон)