Топ новогодних мультфильмов: что посмотреть на праздники

Новогодние праздники – время тепла, радости и волшебной атмосферы. Одним из лучших способов погрузиться в праздничное настроение есть просмотр новогодних и рождественских мультфильмов. Они дарят смех, тепло и искренние эмоции, а также напоминают о важности дружбы, семьи и добрых дел. Мы подготовили список мультфильмов, которые создадут настоящую магию в вашем доме.

Гринч. Фото из открытых источников

"Как Гринч украл Рождество" (1966)

Классика, которая учит доброте

Этот мультфильм рассказывает историю зеленого Гринча, ненавидящего Рождество и решающего его испортить. Однако, столкнувшись с искренностью жителей Ктовиля, он меняет свои убеждения. Эта теплая история о том, что настоящая магия Рождества – это любовь и поддержка близких.

"Полярный экспресс" (2004)

Волшебное путешествие к духу Рождества

Мультфильм о сомневающемся в существовании Санты мальчике, но получает шанс отправиться на Полярном экспрессе прямо к Северному полюсу. Эта лента очаровывает своим визуальным стилем и напоминает, что вера в чудеса всегда доставляет радость.

"Кошмар перед Рождеством" (1993)

Для тех, кто любит нестандартный подход

Этот уникальный мультфильм Тима Бертона объединяет атмосферу Хэллоуина и Рождества. Главный герой Джек Скеллингтон, король Хэллоуина, решает похитить Рождество. Это история о поиске гармонии между разными мирами и стремлении делать добро.

"Ледниковый период: Гигантское Рождество" (2011)

Праздничный эпизод любимой франшизы

Друзья из "Ледникового периода" отправляются на поиски Санта-Клауса, чтобы спасти Рождество. Эта короткометражная история полна юмора, приключений и праздничной атмосферы, которая понравится и детям и взрослым.

"Секретная служба Санта-Клауса" (2011)

Вы знали, как Санта успевает за одну ночь?

Этот мультфильм повествует, как современные технологии помогают Санти разносить подарки по всему миру. Он также поднимает вопросы семейных ценностей и важности маленьких добрых поступков.

"Замерзшее сердце" (2013)

Рождество в мире магии льда и снега

Популярный мультфильм о сестрах Анне и Эльзе также прекрасно вписывается в рождественскую атмосферу благодаря зимним пейзажам, искренним эмоциям и песням, создающим праздничное настроение.

"Секрет Санта-Клауса" (1996)

Сказочное приключение

Эта лента рассказывает о том, как Санта-Клаус потерял свой мешок с подарками и дети помогли ему спасти Рождество. Хороший и трогательный сюжет с нотками детектива очаровывает с первых минут.

"Снежная битва" (2015)

О дружбе и приключениях

История о детях, решивших организовать крупную снежную битву на Рождество. Их игра превращается в незабываемое приключение, полное тепла и юмора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что приближается время, когда любимое кресло, теплый плед и чашка горячего какао становятся лучшими друзьями. Чтобы добавить к этой идиллии немного магии, предлагаем вам подборку фильмов из 2000-х, способных зарядить праздничным настроением. В этих лентах есть все: юмор, эмоции, обаяние и настоящее чудо Рождества.