ТОП-7 мини-сериалов, которые можно посмотреть за вечер

Если вы в поисках сериала на вечер, но не хотите втягиваться в долгую историю, тогда формат мини-сериалов – то, что вам нужно. Тем более 2023 был богат интересными картинами: от эпических историй любви и таинственных детективов до увлекательных приключений и сюжетов на грани реальности и фантастики.

Топ мини-сериалов 2023 года, которые можно посмотреть на украинском на Netflix

В этой подборке вы точно найдете мини-сериал по вкусу, который оставит неописуемые впечатления и скрасит темные зимние вечера. Приятного просмотра!





Уроки химии





Год выхода: 2023

Жанр: драма

В ролях: Бри Ларсон, Эйджа Наоми Кинг, Стефани Кениг, Льюис Пуллман, Патрик Уокер, Томас Манн, Элис Гелси, Дерик Сесил, Энди Дейли, Джошуа Гувер

События разворачиваются в 1950-х годах. Элизабет Зотт, химик с выдающимся талантом, является одним из ведущих специалистов научно-исследовательского института, но ограничена рутинными обязанностями, такими как приготовление кофе для мужчин, и ему приходится проводить собственные эксперименты под покровом ночи. После ухода с бесперспективной должности в институте, героиня соглашается стать ведущей кулинарного шоу для домохозяек. Она планирует использовать свой доступ к широкой аудитории, чтобы обучать женщин науке.





Ночной агент





Год выхода: 2023

Жанр: драма, триллер, боевик

В ролях: Гебриэл Бассо, Лючиане Бьюкенен, Фола Эванс-Акингбола, Сара Дежарден, Ив Гарлоу, Феникс Раэй, Энрике Мурсиано, Д.Б. Вудсайд, Гонг Чау

Молодой агент ФБР Питер Сазерленд обнаруживает бомбу в метро, предотвращает трагедию и становится национальным героем. Однако из-за темного прошлого своего отца он не получает повышения по службе и устраивается на скучную должность "ночного агента". Проводя часы, сидя у телефона в подвале Белого дома, он оказывает поддержку сотрудникам спецслужб, редко попадающим в сложные ситуации. Однако однажды ночью он отвечает на звонок и попадает в напряженное детективное расследование в отношении российского шпиона, пытающегося проникнуть в верхние эшелоны властей США.





Калейдоскоп





Год выхода: 2023

Жанр: драма, триллер, криминал, боевик

В ролях: Джанкарло Эспозито, Руфус Сьюэлл, Пас Вега

Сюжет разворачивается вокруг выдающегося грабителя Лео Папы, собирающего команду одаренных преступников для реализации величайшего ограбления в мировой истории. В его команде находятся энергичная Ава Мерсер, искусная Джуди Гудвин и ее родственник Боб, а также уверенный в себе ЭрДжей Акоста и другие. Содержательная история, охватывающая более двадцати четырех лет, пронизана неожиданными поворотами, изменой и смертельной опасностью. Однако главные герои намерены довести свое амбициозное дело до конца и избежать преследователя — Роджера Саласа, сотрудника корпоративной безопасности.







Падение дома Ашеров





Год выхода: 2023

Жанр: драма, ужасы

В ролях: Карла Гуджино, Брюс Гринвуд, Мэри МакДоннелл, Генри Томас, Кейт Сигел, Кахул Коли, Саманта Слоян, Т'Ния Миллер, Зак Гилфорд, Вилла Фицджеральд

Генеральный директор крупной коррумпированной фармацевтической компании Родерик Ашер и его сестра Медлин превратили семейный бизнес в империю богатства, привилегий и власти. По пути к успеху они безжалостно подавляли конкурентов, организовывали нелегальные схемы и совершили множество ужасающих действий. Теперь, когда члены семьи начинают погибать при таинственных обстоятельствах в странной последовательности, Родерик Ашер пригласил детектива Огюста Дюпена в свой дом, чтобы рассказать правду о жестоком и криминальном прошлом семьи Ашеров.





Бриджертоны: История королевы Шарлотты





Год выхода: 2023

Жанр: драма, биографический, мелодрама, исторический

В ролях: Индия Амартейфио, Аджоа Андох, Мишель Фэйрли, Рут Гэммелл, Кори Милкрист, Голда Рошевель, Арсема Томас, Сэм Клемметт, Фредди Деннис, Хью Сакс

Действие происходит в XVIII веке и обращается вокруг молодой Шарлотты, которая должна пройти путь от амбициозной девушки из немецкой провинции до королевы Англии, принявшей предложение выйти замуж за таинственного правителя Георга. Одаренная остроумием, решительностью и отвагой, Шарлотта начинает свое собственное путешествие, настойчиво стремясь добиться успеха в мире, где преобладают мужчины. Она сталкивается с рядом трудностей и испытаний, порожденных сложными отношениями с мужем из-за его психических особенностей и дворцовых интриг, однако не отступает от своего задуманного плана...





Попандос или Фубар





Год выхода: 2023

Жанр: триллер, комедия, боевик, приключения

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Моника Барбаро, Милан Картер, Гебриэл Луна, Форчун Феймстер, Тревис Ван Винкл, Фабиана Уденио, Джей Барушель

Люк Бруннер – один из самых опытных и успешных работников ЦРУ, держащий свою карьеру от семьи в тайне. Он мечтает поскорее выйти на пенсию, чтобы начать спокойную жизнь и возобновить отношения с бывшей женой Талли. В рамках своей последней задачи он отправляется в Гайану, чтобы помочь тайному агенту под кодовым названием "Панда" выйти из беды. Оказывается, что этот агент – его собственная дочь Эмма, которая, равно как и ее отец, на протяжении многих лет скрывала свою профессию. Разъяренные ложью друг перед другом, оба неохотно объединяют усилия для выполнения миссии, вышедшей из-под контроля.





Агентство "Локвуд и компания"





Год выхода: 2023

Жанр: драма, детектив, триллер, ужасы, боевик, приключения

В ролях: Руби Стоукс, Али Гаджи-Гешмати, Морвен Кристи, Люк Тредевей, Кэмерон Чепмен, Пэдди Голланд, Иванно Джеремайя, Рианна Дорис, Рико Вина

Действия разворачиваются в мире, где люди сталкиваются с нашествием нападений от вездесущих привидений, способных не только наносить вред, но и уносить жизнь. Индивиды с особым даром видения или слушания привидений присоединяются к специальным агентствам, ведущим охоту на этих неосязаемых существ. Однако особенно одаренный подросток из Лондона, Люси Карлайл, выбирает путь присоединения к агентству "Локвуд и компания", где особенностью является отсутствие взрослых в их составе. Вместе со сверстниками Энтони Локвудом и Джорджем Каримом она вступает в борьбу с самыми опасными духами Лондона и раскрывает зловещую городскую тайну.