ТОП-7 фильмов сильных женщинах, которые вдохновляют



















Подборка фильмов о феминистках – это увлекательное путешествие в мир кино, где выдающиеся героини выступают как символы силы, освобождения и борьбы за равенство. Эти фильмы предлагают впечатляющие нарративы о чрезвычайно сильных и влиятельных женщинах, отправляющихся в важные путешествия, чтобы определить свое место в мире и выстоять перед общественными нормами.

Фильмы про феминисток

Фильмы раскрывают истории самовыражения, активизма и определения собственного пути в мире, благодаря чему каждый из них становится неотъемлемой частью культовых фильмов о современном женском движении.





Фильм "Суфражистка"





Год выхода: 2016

Актеры: Энн-Мэри Дафф Джефф Белл Кэри Маллиган

Суфражизм – это общественное движение, пропагандировавшее предоставление избирательных прав женщинам и возникшее в Великобритании в конце XIX – начале XX веков. Первоначально это были мирные акции, демонстрации и распространение агитационной литературы. Однако, понимая потерю общественного интереса к своей проблеме, женщины быстро перешли к более радикальным и насильственным методам. В начале XX века ряд радикально настроенных групп отделились от общей массы и объединились в "Общественно-политический союз женщин" под руководством Эммелина Панкгерста, где важную роль играла наша главная героиня, Моуд Уоттс.

Активистки этого движения уже с первых дней своего существования привлекали общественность: организовывали общественные выступления, попадали в тюрьмы, где бастовали голодом, препятствовали публичным выступлениям известных политических деятелей, проводили массовые митинги с призывом бороться за свои права даже по цене собственной жизни. По примеру Моуд, зритель может почувствовать их переживания, понимать, с какими вызовами сталкивались английские женщины, борясь за признание своего равноправия.





Фильм "Скрытые фигуры"





Год выхода: 2016

Актеры: Тараджи П. Хэнсон, Октавия Спенсер, Кевин Костнер, Кирстен Данст, Джим Парсонс

Действие этого увлекательного биографического фильма с драматическими элементами разворачивается в Соединенных Штатах Америки середины двадцатого века, в период холодной войны между двумя сильнейшими мировыми державами – США и Советским Союзом. Главный конфликт переносится на новый уровень – перевод борьбы в космическое пространство, и первенство в этом соревновании становится чрезвычайно важным для обеих стран.

В фокусе внимания сотрудников Национального аэрокосмического агентства (НАСА) оказывается уникальная группа талантливых афроамериканок-математиков, чьи способности поражают своей невероятностью. Их экспертиза становится ключевой при подготовке и выполнении ответственной космической миссии. Девушки получают приглашение на сотрудничество, и они с энтузиазмом принимают это значимое предложение.

Таким образом, Дороти, Кэтрин и Мэри играют ключевую роль в проведении одной из самых сложных операций в истории человечества – выводе в космос и возвращении на Землю Джона Гленна. Эти три талантливых женщины, несмотря на стереотипы и приметы, связанные со статусом и расовой принадлежностью, становятся настоящими героиниями нации и всего мира, достигая своих мечтаний и преодолев все препятствия на пути к успеху.





Фильм "По половому признаку"





Год выхода: 2018

Актеры: Фелисити Джонс Арми Хаммер Джастин Теру Сэм Уотерстон Кэти Бейтс

"По половому признаку" — это увлекательная драматическая биографическая лента, произведенная в Соединенных Штатах Америки, Китае и Канаде. Фильм рассказывает историю молодого юриста Рут Бейдера Гинсбурга и ее упорной борьбы за равные права мужчин и женщин. С большим пристрастием и выносливостью она прокладывает себе путь в верховный суд США, преодолев множество трудностей и вызовов.

В этом невероятном нарративе Рут Бейдер Гинсбург сталкивается со значимыми социальными проблемами и сталкивается с систематически ограниченными возможностями женщин в обществе. Чтобы изменить неприемлемое положение вещей, она решает привести свое справедливое сражение в суд, рискуя всем. Это сообщение о кандалах, тормозящих прогресс и возможности, освещает важность борьбы за существенные изменения в обществе.

В фильме сыграли известные актеры, такие как Фелисити Джонс, Арми Хаммер, Джастин Теру, Сэм Уотерстон, Кэти Бейтс, Кейли Спенни, Джек Рейнор, Стивен Рут, Крис Малки и Гарри Вернтц. Их сильные актерские выступления придают глубину и эмоциональность этой поразительной истории.

Режиссерским руководителем фильма выступила Мими Ледер, талантливый и признанный режиссер, удачно передавшая всю силу и желание бороться за правду, воспроизведя на экране тревожную сущность неравенства. Ее режиссерская сноровка придает глубокое эмоциональное измерение каждой сцене фильма.





Фильм "Сестры Магдалины"





Год выхода: 2002

Актеры: Джеральдин МакЮэн, Энн-Мэри Дафф, Нора-Джейн Нун, Дороти Даффи, Айлин Уолш, Мэри Мюррей, Бритта Смит, Фрэнсис Хили, Эйтн МакГиннесс, Филлис МакМейхон

В киноленте "Сестры Магдалины" разворачивается история трех молодых женщин — Розы, Бернадетти и Маргарет, попадающих в воспитательный приют "Святая Магдалина" на попечение католической церкви в Ирландии в 1964 году. Фильм, пронизанный драматизмом, в режиссерской исполнительной работе Питера Муллана воспроизводит реальные события и ставит зрителя перед безжалостной реальностью, которую пережили миллионы молодых женщин.

По прибытии в заведение девушки сталкиваются со строгим режимом, где за свои грехи они подвергаются физическому наказанию и работают бесплатно в прачечной, даже без выходных. Каждый виноват перед католической церковью. В такой жестокой среде девушки обретают сочувствие и силу друг в друге, находясь на грани выживания.

Зрители могут скачать или просматривать фильм "Сестры Магдалины" онлайн бесплатно, чтобы узнать, какие испытания и страдания переживают эти героини. В фильме играет эксцентричный актерский состав с Джеральдин МакЮэн, Энн-Мэри Дафф, Нора-Джейн Нун, Дороти Даффи, Айлин Уолш, Мэри Мюррей, Бритта Смит, Фрэнсис Хили, Эйтн МакГиннесс и Филлис МакМейхон, которые профессионально выступают.

Фильм "Сестры Магдалины" заслуженно получил признание в мировом кинематографе за увлекательный сюжет и эмоциональную глубину, которая не оставит равнодушными.





Фильм "Улыбка Моны Лизы"





Год выхода: 2003

Актеры: Джулия Робертс, Кирстен Данст, Джулия Стайлз, Мэгги Джилленгол, Джиннифер Гудвин, Доминик Вест

"Улыбка Моны Лизы" — это кинодрама, рассказывающая об отважных усилиях преподавательницы перейти вперед и встроить в свои студентки веру в более светлое будущее. Кэтрин Уотсон считает, что пора для женщин серьезно взяться за образование и борьбу за свои права. Для этого необязательно употреблять лозунги или проводить демонстрации; достаточно начать с себя. Героиня покидает любимого и отправляется в Массачусетс, где планирует преподавать уроки искусства.

Уроки Кэтрин быстро приобретают популярность: она смело выражает феминистические взгляды, вдохновляет своих учеников и уходит вызов стереотипам. Среди студенток – девушки с разным характером и взглядами, но большинство начинает прилагать усилия для критического осмысления окружающего мира под влиянием слов мисс Уотсон.

Руководство консервативного колледжа не оценивает наличие такого педагога, однако популярность Кэтрин заставляет их предлагать новый контракт, хотя с условием оставаться в рамках некоторых ограничений. Уотсон готов к борьбе, не готов к компромиссам.





Фильм "Сделано в Дагенхеме"





Год выхода: 2010

Актеры: Салли Хокинс, Андреа Райзборо, Джеми Уинстон, Лоррейн Стэнли, Никола Даффетт

"Произведено в Дагенхеме" — британский фильм 2010 года от режиссера Найджела Коула, принадлежащего к жанрам драма, комедия, биография и история. Основные роли исполнили Салли Хокинс, Андреа Райзборо, Джеми Уинстон, Лоррейн Стэнли, Никола Даффетт, Джеральдин Джеймс, Боб Хоскинс, Мэттью Обри, Даниэль Мейс и Роджер Ллойд Пек.

Фильм разворачивается вокруг стачки 1968 года на автомобильном заводе Ford в Дагенгеме, Лондон. Все женщины решили прекратить производство, протестуя против грубой дискриминации по полу на рабочем месте. Это историческое событие, когда впервые был выдвинут вопрос о равноправии в сфере оплаты труда для мужчин и женщин.

Картина рассказывает о женщинах, которые сталкиваются с дискриминацией не только на работе, но и в своей повседневной жизни. Главная героиня Рита О'Гради (играет Салли Хокинс) объединяет своих коллег и решает пойти на забастовку, не считая противостояния коммерческих и политических сил. Фильм демонстрирует борьбу этих отважных женщин, решивших защищать свои права.

"Произведено в Дагенгеме" объединяет несколько ключевых тем. Во-первых, это борьба за равенство и справедливость, акцентируя внимание на проблеме неравенства в оплате труда между мужчинами и женщинами. Во-вторых, фильм подвергает сомнению социальные нормы и стереотипы, показывая, как эти женщины противостоят общественным ожиданиям и стремятся к своей независимости. В-третьих, это биографическая лента, повествующая о реальных событиях и личностях, возбуждающая еще больший интерес у зрителя.





Фильм "Цветок пустыни"





Год выхода: 2009

Актеры: Лия Кебеде, Салли Хокинс, Крэйг Паркинсон, Мира Сайал, Сорая Омар-Скего

"Цветок пустыни" — фильм жанров биографии и драмы, вышедший в 2009 году под режиссерским руководством американского режиссера Шерри Хорман. Этот фильм снискал популярность не только в Австрии, но и в Великобритании, Германии и Франции, благодаря своему глубокому эмоциональному содержанию и рассказу о жизни Варис Дирие — обычной кочевой девочки из Сомали.

13-летняя Варис Дирие решила убежать от своей семьи из-за жестоких условий обрезания, ставших нормой для женщин в ее стране. После путешествия в сомалийскую столицу, Могадишо, она попала в Лондон, мечтая о лучшей жизни. Через несколько лет она стала первой женщиной-моделью, выступившей против практики обрезания, и вынесла эту проблему на международный уровень, назначившись специальным послом ООН и став одной из самых влиятельных женщин в мире.

Фильм воспроизводит жизненный путь Варис с большой эмоциональной глубиной, показывая ее стойкость и несокрушимость в преодолении всех трудностей. Это произведение, которое обращает внимание на важные темы, такие как борьба за равенство и права женщин, а также восстановление уникальности и достоинства.