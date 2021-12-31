ТОП-5 скрытых деталей в фильме «Один дома» (ФОТО)

В канун Нового года американская комедия "Один дома" пользуется большой популярностью, она уже давно стала культовой, потому что поднимает праздничное настроение. Но в этом фильме есть многие скрытые детали, на которые мало кто обращал внимание.

фильм "Один дома": Фото: www.lamag.com

Мальчик в парике

В первой части комедии есть сцена, где Кевин находит фотографию подружки своего брата Базза. На самом деле, на ней изображена не девушка, а мальчик в парике. Режиссер киноленты не захотел обижать и высмеивать настоящую девушку, поэтому придумал такой трюк.





Фальшивые ноги

Актер Дэниел Стерн, сыгравший злодея Марвина, носил резиновые накладки на ногах. И несмотря на то, что он не становился голыми ногами на новогодние игрушки (вместо них были конфеты), актер не стал снимать протезы.





Не существовавший фильм

После выхода фильма "Один дома" многие зрители начали искать гангстерский фильм "Ангелы с грязными душами", который смотрел Кевин. Но на самом деле, такого фильма не существует, его кадры сняли специально для американской комедии.





Куртка Кевина

Внимательные зрители могли заметить, что во второй части "Один дома" куртка Кевина достается его младшему двоюродному брату Фуллеру. Таким образом, постановщики ленты воссоздали обыденную для многодетных семей передачу вещей от старших к младшим.





Все дело в шапке

В фильме "Один дома 2" грабитель Марв уверен, что поймал Кевина, потому что заметил ребенка в такой же шапке, которая была на главном герое в первом фильме.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский актер Маколей Калкин, сыгравший Кевина, прокомментировал перезапуск фильма "Один дома".

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