В современном мире Голливуд продолжает оставаться не только мечтой многих актеров, но и заметным индикатором финансового успеха в индустрии развлечений. Согласно последнему рейтингу журнала Forbes, Адам Сэндлер возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, собрав за прошлый год 73 миллиона долларов. Этот результат не только подчеркивает его талант и универсальность, но и отражает глубокие изменения в мире кинематографа, вызванные стремительным развитием стриминговых сервисов

Топ-3 самых оплачиваемых актеров Голливуда в 2023-м

Сотрудничество с Netflix дало возможность актеру реализовать проекты, которые нашли отклик у миллионов зрителей по всему миру. Комедии "Убийство в Париже" и "И не подумай прийти на мою бат-мицву", а также анимационный фильм "Лео", стали настоящими хитами на стриминговой платформе. По данным Netflix, только "Убийство в Париже" насчитало 173 часа просмотра в первые три месяца после выхода, став лидером просмотров в 90 странах.

На второй строчке рейтинга расположилась Марго Робби с заработком в 59 миллионов долларов, причем значительная часть ее дохода пришлась на успех фильма "Барби", собравшего в прокате поразительные 1,49 миллиарда долларов. Такой успех не только подчеркивает рост интереса к женским персонажам в кинематографе, но и демонстрирует мощный потенциал коммерческой привлекательности.

Том Круз, занявший третье место с заработком в 45 миллионов долларов, продолжает доказывать свою неизменную звездную мощь, в то время как другие актеры, такие как Райан Гослинг, Мэтт Деймон и Дженнифер Энистон, также заметно выделяются в этом списке, демонстрируя разнообразие талантов и интересов зрителей.

Эти цифры не только отражают текущие тенденции в Голливуде, но и подчеркивают значительное влияние стриминговых платформ на индустрию кино. Рост числа подписчиков и увеличение времени, проведенного перед экранами, превратили стриминг в мощный инструмент для актеров и режиссеров, желающих донести свое творчество до широкой аудитории.

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