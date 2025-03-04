Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров мира за 2024 год. Рейтинг актеров, заработавших больше денег в прошлом году возглавил бывший рестлер, а ныне суперзвезда Голливуда Дуэйн Джонсон.

Наиболее высокооплачиваемые актеры: Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Кевин Харт

В 2024 году Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером мира заработав 88 млн долларов. В прошлом году Джонсон снялся в двух проектах. Несмотря на провал фильма "Кодовое имя "Красный"", заработавшего в прокате всего 186 млн долларов при бюджете в 250 миллионов долларов, Джонсону по контракту заплатили 50 млн долларов. Остальное состояние 52-летний актер получил с работы над анимацией "Ваяна 2".

Это уже в пятый раз, когда Джонсон зарабатывает за год больше, чем другие его коллеги. В предыдущий раз Дуэйн Джонсон был самым высокооплачиваемым актером в 2016, 2019, 2020 и 2021 годах. Именно в 2021 году Джонсон установил невероятное достижение, когда заработал 270 млн долларов.

Вторым в списке самых оплачиваемых актеров года стал Райан Рейнольд — 85 млн долларов, которые он заработал на супергеройском фильме "Дедпул и Росомаха" и фантастической комедии "Воображаемые друзья". Тройку лидеров замыкает Кевин Харт – 81 млн долларов. Харт снялся также в двух проектах – экранизации игр "Борделендс" и комедийном триллере "Взлет". Это единственные три актера, заработавших за 2024 год более 80 млн долларов.

Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира:

— Дуэйн Джонсон – 88 млн долларов

— Райан Рейнольдс – 85 млн долларов

— Кевин Харт – 81 млн долларов

— Джерри Сайнфелд – 60 млн долларов

— Хью Джекман – 50 млн долларов

— Брэд Питт – 32 млн долларов

— Джордж Клуни – 31 млн долларов

— Николь Кидман – 31 млн долларов

— Адам Сендлер – 26 млн долларов

— Уилл Смит — 26 млн долларов

Единственной женщиной в топ 10 самых высокооплачиваемых актеров мира в 2024 году стала Николь Кидман. В прошлом году австрало-американская актриса сыграла роли в двух фильмах "Семейное дело" и "Хорошая плохая девочка", а также в мини-сериале "Великолепная пара".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, стоит ли смотреть эротический триллер с Николь Кидман "Хорошая плохая девочка".

Также "Комментарии" писали, что Дуэйн Джонсон попал в список топ 10 самых красивых мужчин мира.