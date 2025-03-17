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ТОП-10 самых популярных фильмов в истории Netflix: кто возглавил рейтинг

Netflix опубликовал рейтинг фильмов по числу просмотров.

сегодня, 12:45
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Slava Kot

Netflix обнародовал список самых больших хитов платформы, которые собрали рекордное количество просмотров. Лидером стал боевик "Красное уведомление" с Галь Гадот, Двейном Джонсоном и Райаном Рейнольдсом, получившим 230,9 миллиона просмотров.

ТОП-10 самых популярных фильмов в истории Netflix: кто возглавил рейтинг

Фильм "Красное уведомление". Фото из открытых источников

Компания Netflix представила список 10 самых популярных фильмов, в котором фильм "Красное уведомление" одержал безоговорочную победу — 230,9 млн просмотров. Несмотря на смешанные отзывы критиков, этот боевик об ограблении стал хитом на Netflix. Галь Гадот играет опасную похитительницу предметов искусства, за которой охотится агент ФБР в роли Двейна Джонсона вместе с другим вором, которого сыграл Райан Рейнольдс. Кроме того, "Красное уведомление" стало лидером не только по количеству просмотров на Netflix, но и по общему времени просмотра фильмов – 454,2 млн часов.

На втором месте среди самых популярных фильмов Netflix оказался проект "Ручная кладь" — 171,5 млн просмотров. Это американский боевик 2024 года, где главную роль сыграл Тарон Эгертон. В центре сюжета – офицер TSA, которого шантажируют и заставляют допустить смертельное вещество на борт самолета. Общее время просмотра потраченное пользователями Netflix на фильм "Ручная кладь" составляет 342,9 млн часов.

Тройку лидеров замыкает "Не смотрите вверх" — 171,4 млн просмотров. Это сатирическая драма с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, номинированная на "Оскар". Фильм рассказывает об астрономах, пытающихся предупредить мир о приближающейся глобальной катастрофе. Общее время просмотра – 408,6 млн. часов.

ТОП-10 самых популярных фильмов в истории Netflix:

  • 1. Красное уведомление – 230,9 млн часов
  • 2. Ручная кладь – 171,5 млн часов
  • 3. Не смотрите вверх – 171,4 млн часов
  • 4. Проект Адам – 157,6 млн часов
  • 5. Птичий короб – 157,4 млн часов
  • 6. Иллюзия безопасности – 143,4 млн часов
  • 7. Серый человек – 139,3 млн часов
  • 8. Дева против беды – 138 млн часов
  • 9. Мы можем быть героями – 137,3 млн часов
  • 10. Мать – 136,4 млн часов

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 7 самых ожидаемых фильмах 2025 года.

Также "Комментарии" писали о 10 самых высокооплачиваемых актерах мира.



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Источник: https://www.netflix.com/tudum/top10/most-popular
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