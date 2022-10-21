logo

BTC/USD

19161.47

ETH/USD

1297.11

LTC/USD

51.51

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

38.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг фильмы и сериалы ТОП 10 лучших украинских фильмов снятых за время независимости
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП 10 лучших украинских фильмов снятых за время независимости

Рейтинг лучших фильмов.

сегодня, 20:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Издание "Комментарии" провело опрос на портале ratings.comments.ua и определило десятку лучших фильмов, снятых за годы независимости Украины.

ТОП 10 лучших украинских фильмов снятых за время независимости

ТОП 10 лучших украинских фильмов снятых за время независимости

Гуцулка Ксеня

Третье место занял украинский мюзикл, вышедший на широкие экраны 2019 под названием "Гуцулка Ксеня", а в 2020 состоялась премьера по телевидению на канале 1 1.

События в фильме происходят в 1939 году, прежде чем советская армия оккупирует территорию запада Украины. По сюжету американец с украинскими корнями должен жениться на украинке, ведь только так он сможет получить наследство. Но после встречи Яро с гуцулкой Ксеней все его планы меняются.

Тексты и музыку для мюзикла создали и исполнили всемирно известные Dakh Daughters.

Поводырь

Второе место в рейтинге получил фильм "Поводырь". Это драматически-исторический фильм, вышедший в кинотеатрах Украины в 2014 году. Режиссером и сценаристом фильма стал Олесь Санин.

Сюжет фильма описывает американского подростка, убегающего от преследований советскими спецслужбами. Его отец был убит и обвинен в работе на мировой империализм. Парень скрывается в поезде, где встречает слепого кобзаря. Со временем становится известно, что кобзарь был командиром армии УНР. Все события проходят до и во время Голодомора.

Киборги

Первое место в рейтинге лучших украинских фильмов, снятых за время независимости, занимает фильм "Киборги". Режиссером картины стал Ахтем Сеитаблаев, а сценарий написала Наталья Ворожбит.

Военная драма рассказывает о произошедших вблизи Донецкого аэропорта событиях, когда украинские защитники могли отступить со своих позиций, но решили остаться и встретить врага. За такой героизм командир группы назвал воинов "киборгами".

Также в десятку лучших украинских фильмов, снятых за время независимости, вошли следующие ленты:

  • 4 – Бесславные крепостные
  • 5 — Молитва за гетмана Мазепу
  • 6 – Атлантида
  • 7 — Домой
  • 8 — Дикое поле
  • 9 — Захар Беркут
  • 10 — Ворота

Ранее портал "Комментарии" писал об отреставрированном фильме Александра Довженко "Земля".

Также "Комментарии" сообщали об Алеке Болдвине, который дошел до мирового соглашения по делу об убийстве украинского режиссера.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ratings.comments.ua/uk/culture/najkrasij-ukrainskij-film-znatij-za-casi-nezaleznosti-62.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!