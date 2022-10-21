Издание "Комментарии" провело опрос на портале ratings.comments.ua и определило десятку лучших фильмов, снятых за годы независимости Украины.

ТОП 10 лучших украинских фильмов снятых за время независимости

Гуцулка Ксеня

Третье место занял украинский мюзикл, вышедший на широкие экраны 2019 под названием "Гуцулка Ксеня", а в 2020 состоялась премьера по телевидению на канале 1 1.

События в фильме происходят в 1939 году, прежде чем советская армия оккупирует территорию запада Украины. По сюжету американец с украинскими корнями должен жениться на украинке, ведь только так он сможет получить наследство. Но после встречи Яро с гуцулкой Ксеней все его планы меняются.

Тексты и музыку для мюзикла создали и исполнили всемирно известные Dakh Daughters.

Поводырь

Второе место в рейтинге получил фильм "Поводырь". Это драматически-исторический фильм, вышедший в кинотеатрах Украины в 2014 году. Режиссером и сценаристом фильма стал Олесь Санин.

Сюжет фильма описывает американского подростка, убегающего от преследований советскими спецслужбами. Его отец был убит и обвинен в работе на мировой империализм. Парень скрывается в поезде, где встречает слепого кобзаря. Со временем становится известно, что кобзарь был командиром армии УНР. Все события проходят до и во время Голодомора.

Киборги

Первое место в рейтинге лучших украинских фильмов, снятых за время независимости, занимает фильм "Киборги". Режиссером картины стал Ахтем Сеитаблаев, а сценарий написала Наталья Ворожбит.

Военная драма рассказывает о произошедших вблизи Донецкого аэропорта событиях, когда украинские защитники могли отступить со своих позиций, но решили остаться и встретить врага. За такой героизм командир группы назвал воинов "киборгами".

Также в десятку лучших украинских фильмов, снятых за время независимости, вошли следующие ленты:

4 – Бесславные крепостные

5 — Молитва за гетмана Мазепу

6 – Атлантида

7 — Домой

8 — Дикое поле

9 — Захар Беркут

10 — Ворота

Ранее портал "Комментарии" писал об отреставрированном фильме Александра Довженко "Земля".

Также "Комментарии" сообщали об Алеке Болдвине, который дошел до мирового соглашения по делу об убийстве украинского режиссера.

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