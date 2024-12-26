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ТОП-10 лучших сериалов 2024 года по версии Metacritic

Metacritic составил рейтинг лучших сериалов 2024 года

26 декабря 2024, 12:37
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Slava Kot

Ресурс Metacritic опубликовал рейтинг лучших сериалов в 2024 году. Лидером списка стал британский минисериал "Оленёнок" — драматический триллер в жанре черной комедии, основанный на автобиографической истории Ричарда Гадда.

ТОП-10 лучших сериалов 2024 года по версии Metacritic

Сериал "Оленёнок". Фото: Netflix

Сериал "Оленёнок" получил самую высокую оценку — 88 из 100 по версии Metacritic. Это адаптация одноименного моноспектакля Ричарда Гадда, также исполнившего главную роль в сериале. В центре сюжета – реальная история преследования и сексуального насилия главного героя женщиной с которой он познакомился в баре, где работал. Эта история снята на основе реальных событий, когда Ричарду Гадду было двадцать лет.

Эта драматическая история принесла сериалу шесть премий "Эмми" (из 11 номинаций). Также шоу получило награды Ассоциации телевизионных критиков и продолжает сражаться за "Золотой глобус", который будут вручать в 2025 году.

ТОП-10 лучших сериалов 2024 года по версии Metacritic:

  • 1. "Оленёнок" — 88
  • 2. "Сёгун" — 85
  • 3. "Соперники" - 84
  • 4. "Умник: Дэвид Чейз и Сопрано" — 84
  • 5. "Фантазмос" — 84
  • 6. "Учитель английского" - 83
  • 7. "Реалити-шоу Джеррода Кармайкла" — 83
  • 8. "Люди Икс '97" — 82
  • 9. "Ничего не говори" - 80
  • 10. "Симпатик" – 80

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сериал "Сёгун" превзошел "Игру престолов" по количеству наград "Эмми" и установил новый рекорд. Он имел 25 номинаций из которых выиграл 18 наград "Эмми". Предыдущим рекордсменом этой премии была "Игра престолов" с 12 победами в 2015 году.

Также "Комментарии" писали, что назван самый дорогой мультсериал в истории анимации.



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