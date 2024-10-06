Топ-10 фильмов Netflix в Украине: что посмотреть вечером

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
Если вы ищете идеи для вечернего просмотра, Netflix подготовил подборку разножанровых фильмов, которые удовлетворят самого требовательного зрителя. От динамических боевиков до психологических триллеров, от родственных анимаций до драматических историй – здесь есть все, чтобы превратить ваш вечер в настоящее кино-происшествие. Вот наш список топ-10 популярнейших фильмов в Украине на этой платформе.
Пара смотрит фильм. Фото: freepik
Новая заключенная выступает против неоднозначных правил распределения пищи, установленных таинственным лидером в тюрьме с жестокой системой вертикального размещения камер.
Актерский состав: Милена Смит, Овик Кеучкерян, Наталья Тена, больше
Жанры: Испанское, Триллеры
О фильме: Жестокое, Мрачное
Когда неуклюжего продавца техники ошибочно осуждают за убийство, ему придется пробиться из-за коррупции и преступных сговоров, чтобы доказать свою невиновность.
Актерский состав: Филипп Берг, Эми Дисисмонт, Ева Меландер, больше
Жанры: Шведское, Криминальные фильмы, Комедийные фильмы
О фильме: Увлекательное
Встреча старых друзей перед свадьбой оборачивается психологическим кошмаром, когда на вечеринку прибывает гость с таинственным чемоданом.
Актерский состав: Бриттани, О Грейди, Джеймс Моросини, Алисия Дебнэм-Кэри.
Жанры: Комедийные фильмы, Триллеры, Детективные фильмы
О фильме: Запутанное, Психологическое, Остросюжетное
Бастер Мун вместе с друзьями-музыкантами уговаривают нелюдимую рок-звезду Клея Каллоуэя выступить с ними на открытии нового шоу.
Актерский состав: Мэттью Макконеги, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоганссон, больше
Жанры: Фильмы для всей семьи,
Фильмы для детей и семьи,Музыка для детей
Платформа с едой спускается с одного этажа здания на другой. Жители наверху лакомятся вволю, а тем, кто внизу, остается только голод и отчаяние. Мятеж неизбежен.
Актерский состав: Иван Массаге, Антония Сан Хуан, Сорион Эгилеор.
Жанры: Испанское, Триллеры
О фильме: Жестокое, Психологическое, Мрачное
Бывший морпех пытается внести залог за брата, но полиция присваивает деньги, после чего он начинает борьбу с коррупцией в небольшом городке.
Актерский состав: Аарон Пьер, Дон Джонсон, Анна-София Робб, больше
Жанры: Криминальные фильмы, Драмы, Триллеры
О фильме: Изысканное, Остросюжетное, Увлекательное
Бывшие супруги оказываются во власти церкви, когда пытаются подтвердить расторжение брака, которое произошло более двадцати лет назад.
Актерский состав: Магдалена Поплавская, Войцех Меквальдовски, Томаш Шухардт.
Жанры: Польское, Драмы, Комедийные фильмы
О фильме: фривольное, Душевное
В футуристическом антиутопическом мире с навязанными стандартами красоты девушка-подросток, ожидающая обязательной пластической операции, отправляется на поиски пропавшей подруги.
Актерский состав: Джои Кинг, Кит Пауэрс, Лаверн Кокс, больше
Жанры: Научно-фантастические фильмы, Драмы, Фильмы на основе книг
О фильме: Творческое
Строитель из Нью-Джерси превращается в шпиона, когда его давняя школьная любовь вербует его для выполнения миссии.
Актерский состав: Марк Уолберг, Гэлли Берри, Джонатан Симмонс.
Жанры: Комедийные фильмы, Приключенческие боевики, Фильмы о шпионах
О фильме: Взрывное
Неусидчивая сиротка и ее друзья помогают бежавшему пересечь весь Китай, чтобы вернуться домой, в Гималаи, но за ними гонится охотник.
Актерский состав: Хлоя Беннет, Альберт Цай, Теннинг Норгай Трейнор.
Жанры: Фильмы для всей семьи, фильмы для детей и семьи
О фильме: Душевное, Увлекательное
Напомним, Netflix продолжает работу над вторым сезоном сериала "Ван Пис" ("One Piece"), адаптацией популярной японской манги. Одной из новых актрис проекта станет россиянка Лера Абова, о чем сообщили на официальной странице сериала в Instagram. Такой выбор компании разозлил украинцев.
Новости