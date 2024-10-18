Топ-10 фильмов на этой неделе на Netflix: что посмотреть на выходных

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Амбарцумян Анна
Netflix обнародовал список самых популярных фильмов, выбираемых украинскими зрителями для просмотра на этой неделе. Если вы планируете уютные выходные из кино, эта подборка станет отличной подсказкой. В рейтинге присутствуют как новинки, так и проверенные хиты, уже получившие расположение зрителей. "Комментарии" узнали, какие ленты стали лидерами на этой неделе и что следует добавить в свой список для просмотра.
Человек смотрит фильм. Фото: freepik
Прокурор обращается за помощью к уволенному полицейскому и дает ему шанс вернуться к привычной жизни в обмен на раскрытие дела о нападении на банк.
Актерский состав: Олаф Любашенко, Енджей Гицнар, Виктория Городецкая.
Жанры: Польское, Криминальные фильмы, Драмы
О фильме: Бескомпромиссное, Мрачное, Остросюжетное
На идиллическом ретрите для писателей в Марокко только что разведенная писательница неожиданно сближается с младшим человеком, который размышляет о своей жизни.
Актерский состав: Лора Дерн, Лиам Гемсворт, Диана Сильверс.
Жанры: Драмы, Романтические фильмы
О фильме: Душевное, Эмоциональное
Искусная молодая убийца нарушает приказ своего наставника, чтобы спасти мальчика от безжалостного преступного синдиката, и готова уничтожить любого, кто станет на его пути.
Актерский состав: Аврора Риберо, Хана Маласан, Кристо Иммануэль
Жанры: Индонезийское, Криминальные фильмы, фильмы о боевых искусствах
О фильме: Взрывное
Во времена династии Чосон двое друзей, хозяин и слуга, выросшие вместе, снова встречаются после войны, но теперь как враги, сражающиеся за противоположные стороны.
Актерский состав: Кан Дон Вон, Пак Джон Мин, Чха Сын Вон
Жанры: Корейское, Военные фильмы, Драмы
О фильме: Зажигательное, Жестокое
Бастер Мун вместе с друзьями-музыкантами уговаривают нелюдимую рок-звезду Клея Каллоуэя выступить с ними на открытии нового шоу.
Актерский состав: Мэттью Макконеги, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоганссон
Жанры: Фильмы для всей семьи, фильмы для детей и семьи, Музыка для детей
Когда неловкого продавца техники ошибка
осуждают за убийство, ему придется
пробиться через коррупцию и преступные заговоры, чтобы доказать свою невиновность.
Актерский состав: Филипп Берг, Эми Дисисмонт, Ева Меландер
Жанры: Шведское, Криминальные фильмы, Комедийные фильмы
О фильме: Увлекательное
Новая заключенная выступает против неоднозначных правил распределения пищи, установленных таинственным лидером в тюрьме с жестокой системой вертикального размещения камер.
Актерский состав: Милена Смит, Овик Кеучкерян, Наталья Тена
Жанры: Испанское, Триллеры
О фильме: Жестокое, Мрачное
В этом потрясающем документальном фильме Кират влюбляется в мужчину, с которым познакомилась в Интернете, но эти виртуальные отношения приносят хаос в ее жизни.
Жанры: Британское, Документальные фильмы
О фильме: Остросюжетное
Встреча старых друзей перед свадьбой оборачивается психологическим кошмаром, когда на вечеринку прибывает гость с таинственным чемоданом.
Актерский состав: Бриттани О'Грейди, Джеймс Моросини, Алисия Дебнэм-Кери
Жанры: Комедийные фильмы, Триллеры, Детективные фильмы
О фильме: Запутанное, Психологическое, Остросюжетное
В этом документальном фильме об ужасном преступлении и дальнейшем судебном процессе предоставляется слово братьям Менендесам, отбывающим пожизненное заключение за убийство родителей.
Жанры: Документальные фильмы, Криминальные фильмы, фильмы о правосудии
О фильме: Расследование, Мрачное
Ранее "Комментарии" писали, что фильмы о собаках всегда находят отклик в сердцах зрителей. Их сюжеты пронизаны преданностью, искренностью и верностью, которую наши четвероногие друзья демонстрируют даже в самых сложных ситуациях. Такие фильмы не только развлекают, но и заставляют задуматься о настоящих ценностях, не зависящих от времени и возраста. Топ фильмов о верных друзьях – по ссылке .
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