Топ-10 фильмов на этой неделе на Netflix: что посмотреть на выходных

Netflix обнародовал список самых популярных фильмов, выбираемых украинскими зрителями для просмотра на этой неделе. Если вы планируете уютные выходные из кино, эта подборка станет отличной подсказкой. В рейтинге присутствуют как новинки, так и проверенные хиты, уже получившие расположение зрителей. "Комментарии" узнали, какие ленты стали лидерами на этой неделе и что следует добавить в свой список для просмотра.

Человек смотрит фильм. Фото: freepik

№1 Нападение

Прокурор обращается за помощью к уволенному полицейскому и дает ему шанс вернуться к привычной жизни в обмен на раскрытие дела о нападении на банк.

Актерский состав: Олаф Любашенко, Енджей Гицнар, Виктория Городецкая.

Жанры: Польское, Криминальные фильмы, Драмы

О фильме: Бескомпромиссное, Мрачное, Остросюжетное

№2 Одинокая планета

На идиллическом ретрите для писателей в Марокко только что разведенная писательница неожиданно сближается с младшим человеком, который размышляет о своей жизни.

Актерский состав: Лора Дерн, Лиам Гемсворт, Диана Сильверс.

Жанры: Драмы, Романтические фильмы

О фильме: Душевное, Эмоциональное

№3 Отступная тень

Искусная молодая убийца нарушает приказ своего наставника, чтобы спасти мальчика от безжалостного преступного синдиката, и готова уничтожить любого, кто станет на его пути.

Актерский состав: Аврора Риберо, Хана Маласан, Кристо Иммануэль

Жанры: Индонезийское, Криминальные фильмы, фильмы о боевых искусствах

О фильме: Взрывное

№4 Война и восстание

Во времена династии Чосон двое друзей, хозяин и слуга, выросшие вместе, снова встречаются после войны, но теперь как враги, сражающиеся за противоположные стороны.

Актерский состав: Кан Дон Вон, Пак Джон Мин, Чха Сын Вон

Жанры: Корейское, Военные фильмы, Драмы

О фильме: Зажигательное, Жестокое

№5 Пой 2

Бастер Мун вместе с друзьями-музыкантами уговаривают нелюдимую рок-звезду Клея Каллоуэя выступить с ними на открытии нового шоу.

Актерский состав: Мэттью Макконеги, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоганссон

Жанры: Фильмы для всей семьи, фильмы для детей и семьи, Музыка для детей

№6 Неприятности

Когда неловкого продавца техники ошибка

осуждают за убийство, ему придется

пробиться через коррупцию и преступные заговоры, чтобы доказать свою невиновность.

Актерский состав: Филипп Берг, Эми Дисисмонт, Ева Меландер

Жанры: Шведское, Криминальные фильмы, Комедийные фильмы

О фильме: Увлекательное

№7 Платформа 2

Новая заключенная выступает против неоднозначных правил распределения пищи, установленных таинственным лидером в тюрьме с жестокой системой вертикального размещения камер.

Актерский состав: Милена Смит, Овик Кеучкерян, Наталья Тена

Жанры: Испанское, Триллеры

О фильме: Жестокое, Мрачное

№8 Милый Бобби: кошмарный кетфишинг

В этом потрясающем документальном фильме Кират влюбляется в мужчину, с которым познакомилась в Интернете, но эти виртуальные отношения приносят хаос в ее жизни.

Жанры: Британское, Документальные фильмы

О фильме: Остросюжетное

№9 Кто ты внутри

Встреча старых друзей перед свадьбой оборачивается психологическим кошмаром, когда на вечеринку прибывает гость с таинственным чемоданом.

Актерский состав: Бриттани О'Грейди, Джеймс Моросини, Алисия Дебнэм-Кери

Жанры: Комедийные фильмы, Триллеры, Детективные фильмы

О фильме: Запутанное, Психологическое, Остросюжетное

№10 Братья Менендесы

В этом документальном фильме об ужасном преступлении и дальнейшем судебном процессе предоставляется слово братьям Менендесам, отбывающим пожизненное заключение за убийство родителей.

Жанры: Документальные фильмы, Криминальные фильмы, фильмы о правосудии

О фильме: Расследование, Мрачное

Ранее "Комментарии" писали, что фильмы о собаках всегда находят отклик в сердцах зрителей. Их сюжеты пронизаны преданностью, искренностью и верностью, которую наши четвероногие друзья демонстрируют даже в самых сложных ситуациях. Такие фильмы не только развлекают, но и заставляют задуматься о настоящих ценностях, не зависящих от времени и возраста. Топ фильмов о верных друзьях – по ссылке .