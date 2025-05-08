Так снимают сцены секса в фильмах: координатор по интимности показала неожиданные гаджеты для актеров

Сцены секса в кино могут выглядеть реалистично и провокационно, но за каждой из них стоят координаторы интимности. Одна из них показала, какие гаджеты используются актеры для прикрытия интимных зон в сценах секса.

Как снимают сцены секса в кино

Интимные сцены в кино давно превратились в специализированный жанр актерской работы, где нет места для импровизаций. Каждое прикосновение и движение актера тщательно прописаны, а интимные зоны прикрываются специальными устройствами.

Одна из ведущих координаторов по интимным сценам в Голливуде, которая работала над сериалами "Везде тлеют пожары" и "Бойтесь ходячих мертвецов", Джессика Стейнрок рассказала в TikTok, что в ее задачу входит не только создать эстетический кадр, но и защитить личные границы актеров. Именно для этого используют гаджеты для актеров, которые снимаются в сценах секса в кино.

"Как нам сделать так, чтобы сцены выглядели реалистично на телевидении? Эти вещи, безусловно, являются частью этого! Они помогают актерам прикрывать интимные места и защищать от чрезмерного возбуждения", – говорит Стейнрок.

В качестве примера Стейнрок указывает на специальные стринги без шнурков, которые закрывают интимные места и держатся на месте с помощью клея. Благодаря этому они не попадают в кадр.

Специальные стринги, прилипающие к телу. Фото: @intimacycoordinator

Для лучшей фиксации одежды в интимных сценах используют ленты разных оттенков кожи. Кроме того, существуют специальные силиконовые наклейки, обеспечивающие дополнительную защиту от случайного возбуждения или дискомфорта.

Ленты, подобранные под тон кожи. Фото: @intimacycoordinator

Что касается мужчин, то для них разработаны специальные аксессуары. Это телесные мешочки, которые используют актеры для прикрытия гениталий.

Специальная сумка для мужского пениса. Фото: @intimacycoordinator

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