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Стало известно, кто сыграет волшебника Гриндевальда в «Фантастических тварях»

Фанаты в восторге от актера, который заменит Джонни Деппа

сегодня, 16:25
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в фильме "Фантастические твари". На этот раз темного волшебника Гриндевальда сыграет датский актер Мадс Миккельсен. Актер известен по кинолентам "Король Артур", "Дилер", "Мерцающие огни", "Охота", "Казино Рояль".

Стало известно, кто сыграет волшебника Гриндевальда в «Фантастических тварях»

Фото: kanobu.ru

На роль в фильме Миккельсена выбрал режиссер "Фантастических зверей" Дэвид Йейтс. Сейчас с актером ведутся переговоры.

На это решение уже успели отреагировать в сети. Фанаты разделились на два лагеря. Большинство уверяет, что актер полностью раскроет своего персонажа — Гриндевальда. Другие убеждены, что никто, кроме самого Джонни Деппа с этой ролью не справится.

Ранее на замену Джонни Деппа рассматривали актера Колина Фаррелла, который сыграл в первой части Персиваля Грейвса. Но актер оказался слишком занятым. Сейчас он снимается в новом "Бэтмене" режиссера Мэтта Ривза.

Премьера фильма состоится 15 июля 2022. Съемки уже начались. Сейчас готовятся сцены с героями Эдди Редмэйна и Джуда Лоу.

Также, сообщаем, что звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт решил создать свою Instagram-страницы.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/kino/fantastichni-zviri-hto-zaminit-dzhonni-deppa-foto-11214896.html
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