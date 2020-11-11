Стало известно, кто сыграет волшебника Гриндевальда в «Фантастических тварях»

Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в фильме "Фантастические твари". На этот раз темного волшебника Гриндевальда сыграет датский актер Мадс Миккельсен. Актер известен по кинолентам "Король Артур", "Дилер", "Мерцающие огни", "Охота", "Казино Рояль".

Фото: kanobu.ru

На роль в фильме Миккельсена выбрал режиссер "Фантастических зверей" Дэвид Йейтс. Сейчас с актером ведутся переговоры.

На это решение уже успели отреагировать в сети. Фанаты разделились на два лагеря. Большинство уверяет, что актер полностью раскроет своего персонажа — Гриндевальда. Другие убеждены, что никто, кроме самого Джонни Деппа с этой ролью не справится.

Ранее на замену Джонни Деппа рассматривали актера Колина Фаррелла, который сыграл в первой части Персиваля Грейвса. Но актер оказался слишком занятым. Сейчас он снимается в новом "Бэтмене" режиссера Мэтта Ривза.

Премьера фильма состоится 15 июля 2022. Съемки уже начались. Сейчас готовятся сцены с героями Эдди Редмэйна и Джуда Лоу.

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