Стало известно, кто сыграет главную роль в новом сериале Netflix о Мадонне

Netflix начал работу над новым биографическим сериалом о жизни иконы поп-музыки Мадонны. Главную роль в нем исполнит актриса Джулия Гарнер, известная по роли в сериале "Озарк".
Молодая Мадонна и Джулия Гарнер. Фото из открытых источников
Джулия Гарнер в интервью W Magazine официально подтвердила свое участие в сериале о Мадонне от Netflix.
Гарнер призналась, что является давней поклонницей творчества Мадонны.
В подкасте SmartLess Гарнер рассказала о сложном отборе на роль в сериале о Мадонне, которые ей удалось пройти. По ее словам, у нее не было танцевальной подготовки, поэтому пришлось учиться танцевать с нуля, чтобы выполнить номер перед самой Мадонной.
Первоначально проект о поп-звезде планировали как полнометражный фильм студии Universal Pictures. Над сценарием работали сама Мадонна, Диабло Коди и Эрин Крессида Уилсон. Однако съемки неожиданно остановили в 2023 году.
Позже певица приняла решение создать биографический сериал в партнерстве с Netflix. Сериал о Мадонне должен показать ее путь от начала карьеры до мирового признания и влияния на поп-культуру.
