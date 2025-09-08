Стало известно, кто сыграет главную роль в новом сериале Netflix о Мадонне

Netflix начал работу над новым биографическим сериалом о жизни иконы поп-музыки Мадонны. Главную роль в нем исполнит актриса Джулия Гарнер, известная по роли в сериале "Озарк".

Молодая Мадонна и Джулия Гарнер. Фото из открытых источников

Джулия Гарнер в интервью W Magazine официально подтвердила свое участие в сериале о Мадонне от Netflix.

"Я не могу раскрыть слишком много деталей, но да, это происходит", — сказала актриса.

Гарнер призналась, что является давней поклонницей творчества Мадонны.

"Я люблю "Confessions on a Dance Floor", я выросла с этим альбомом. Я также люблю "Vogue" и "Ray of Light". На самом деле мне трудно выбрать, потому что я люблю все ее песни", — рассказала Гарнер и особо отметила трек Papa Don't Preach за эмоциональную окраску.

В подкасте SmartLess Гарнер рассказала о сложном отборе на роль в сериале о Мадонне, которые ей удалось пройти. По ее словам, у нее не было танцевальной подготовки, поэтому пришлось учиться танцевать с нуля, чтобы выполнить номер перед самой Мадонной.

"Я спросила себя: "Что бы сделала Мадонна? Она бы убедила вас, что заслуживает быть в этой комнате". И именно так я подошла к этому. Ты можешь принять это или уйти, но если ты уйдешь, тебе придется столкнуться с последствиями", – объяснила Гарнер.

Первоначально проект о поп-звезде планировали как полнометражный фильм студии Universal Pictures. Над сценарием работали сама Мадонна, Диабло Коди и Эрин Крессида Уилсон. Однако съемки неожиданно остановили в 2023 году.

Позже певица приняла решение создать биографический сериал в партнерстве с Netflix. Сериал о Мадонне должен показать ее путь от начала карьеры до мирового признания и влияния на поп-культуру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мадонна оказалась родственницей Папы Римского Льва XIV.

Также "Комментарии" писали, что Стивен Кинг назвал последний фильм, который его действительно испугал. Главную роль в нем исполнила Джулия Гарнер.