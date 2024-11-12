Стало известно, кто может сыграть Дамблодра в будущем сериале "Гарри Поттер"

Британский актер Марк Райленс, обладатель премии "Оскар", известный по ролям в фильмах "Шпионский мост" и "Дюнкерк", рассматривается на роль Альбуса Дамблдора в будущем сериале о Гарри Поттере от HBO.

Марк Райленс может сыграть Дамблдора. Фото: joblo.com

Как сообщает Variety, переговоры со студией еще не начаты, но Warner Bros. обратилась к актеру, чтобы оценить заинтересованность и доступность Марка Райленса для сериала о Гарри Поттере. Представитель HBO заявил, что подтвердит детали, только когда будет заключено соглашение, однако не опроверг информацию о заинтересованности в Райленсе, как возможно актера на роль Дамблдора.

Ранее роль Альбуса Дамблдора воплощали Ричард Харрис и Майкл Хэмбон, создавая неповторимый образ мудрого, доброго, но строгого учителя и защитника Хогвартса. Также Дамблдора сыграл Джуд Лоу в серии фильмов "Фантастические звери".

Райленс получил премию "Оскар" за роль в фильме Стивена Спилберга "Шпионский мост" в 2016 году, а его репертуар включает как фильмы, так и сериалы, в том числе сериалы "Ревизор" и "Волчий зал". Если переговоры подтвердятся, Райлэнс станет одним из ключевых актеров нового сериала, премьера которого на HBO запланирована на 2026-2027 год.

В начале осени Warner Bros. объявила открытый кастинг для детей от 9 до 11 лет. Как и оригинальные экранизации полнометражного фильма, киностудия надеется заполнить актерский состав некоторыми из известнейших актеров Великобритании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что многие "Фантастические звери" намекнули на закрытие франшизы по миру Гарри Поттера. По словам Джуда Лоу, Роулинг постарается сосредоточиться на сериальной версии экранизации своих книг.

Также "Комментарии" писали, что Дэниел Рэдклифф ответил, будет ли играть роль в новом сериале о Гарри Поттере.