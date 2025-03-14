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Стало известно, какой город чаще всего упоминается в кино.

Какой город самый популярный в кино чаще. Именно его больше всего цитируют в Голливуде.

сегодня, 16:50
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Автор:
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Slava Kot

Можно было бы предположить, что самым цитируемым городом в истории Голливуда стал американский Лос-Анджелес или Нью-Йорк, однако результаты оказались неожиданными. Бесспорным лидером стал Париж, а американские города оказались вне тройки лидеров.

Стало известно, какой город чаще всего упоминается в кино.

Кадр из фильма "Полночь в Париже"

Исследование, проведенное аналитиками InsureandGo на основе базы данных QuoDB, выявило наиболее часто упоминаемые в диалогах фильмов с 1892 года города. Лидером среди городов, наиболее часто упоминаемых в кино стал Париж.

Столица Франции, город романтики и искусства, возглавила рейтинг с 33 078 упоминаниями в фильмах. В значительной степени такая популярность объясняется тем, что Париж считается родиной кинематографа. Именно здесь в 1895 году прошел первый публичный кинопоказ братьев Люмьер.

На втором месте оказалась столица Великобритании Лондон – 30 624 упоминаний. Лондон традиционно ассоциируется с атмосферой тайн и заговоров, что делает его идеальным фоном для шпионских триллеров и детективов. Третью строчку заняла столица Италии, которая имеет 16 371 упоминание в фильмах. Город, помнящий величие Римской империи, регулярно фигурирует в исторических драмах и является символом роскоши.

Топ-10 самых упоминавшихся городов в кино:

  • 1. Париж (Франция) – 33 078
  • 2. Лондон (Великобритания) – 30 624
  • 3. Рим (Италия) – 16 371
  • 4. Чикаго (США) – 13 328
  • 5. Бостон (США) – 8 742
  • 6. Лос-Анджелес (США) – 8 389
  • 7. Берлин (Германия) – 8 300
  • 8. Токио (Япония) – 8 273
  • 9. Майами (США) – 8 058
  • 10. Сидней (Австралия) – 7 785

Нью-Йорк, считающийся одним из самых известных городов Голливуда, оказался лишь на 14-м месте. Хотя он служит декорацией для многочисленных фильмов, таких как "Один дома 2", "Человек-паук" и "Секс в большом городе", его реже упоминают в диалогах, чем Чикаго, Бостон или Майами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что такое парижский синдром и как столица Франции шокирует туристов.

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Источник: https://www.insureandgo.com/blog/study-reveals-the-most-quoted-cities-in-hollywood-history/
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