Сталлоне назвал дату выхода режиссерской версии «Рокки 4»

Режиссерская версия культового боевика "Рокки 4" выйдет на экраны 27 ноября 2020 года, ровно через 35 лет со дня ее премьеры в США. Такое заявление сделал Сильвестр Сталлоне, который сам работал над расширенной версией киноленты. Его слова цитирует издание The Hollywood Reporter.

"В свою 35-летнюю годовщину "Рокки 4" предстанет в новой режиссерской версии, выполненной мною. Она выглядит очень круто. Душевно. Спасибо MGM за предоставленную возможность развлечь всех нас", - говорится в заявлении актера.

Сталлоне подчеркнул, что робот Поли, "хитроумное приспособление из 80-х", будет полностью вырезан из фильма.

Отметим, что в вышедшем в 1985 году фильме широкой аудитории был представлен Дольф Лундгрен в роли советского боксера Ивана Драго. При производственном бюджете в 30 миллионов долларов "Рокки 4" смог заработать в мировом прокате 300 миллионов, став самой успешной частью франшизы.

Напомним, что в июле текущего года Сталлоне анонсировал выпуск расширенной версии еще одного боевика со своим участием, "Рэмбо 5: Последняя кровь".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Сталлоне снимет фильм про украинских боксеров.

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