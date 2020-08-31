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Сталлоне назвал дату выхода режиссерской версии «Рокки 4»

Сталлоне сам работал над расширенной версией фильма

сегодня, 21:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Режиссерская версия культового боевика "Рокки 4" выйдет на экраны 27 ноября 2020 года, ровно через 35 лет со дня ее премьеры в США. Такое заявление сделал Сильвестр Сталлоне, который сам работал над расширенной версией киноленты. Его слова цитирует издание The Hollywood Reporter.

"В свою 35-летнюю годовщину "Рокки 4" предстанет в новой режиссерской версии, выполненной мною. Она выглядит очень круто. Душевно. Спасибо MGM за предоставленную возможность развлечь всех нас", - говорится в заявлении актера. 

Сталлоне назвал дату выхода режиссерской версии «Рокки 4»

Сталлоне подчеркнул, что робот Поли, "хитроумное приспособление из 80-х", будет полностью вырезан из фильма. 

Отметим, что в вышедшем в 1985 году фильме широкой аудитории был представлен Дольф Лундгрен в роли советского боксера Ивана Драго. При производственном бюджете в 30 миллионов долларов "Рокки 4" смог заработать в мировом прокате 300 миллионов, став самой успешной частью франшизы.

Напомним, что в июле текущего года Сталлоне анонсировал выпуск расширенной версии еще одного боевика со своим участием, "Рэмбо 5: Последняя кровь".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Сталлоне снимет фильм про украинских боксеров.


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