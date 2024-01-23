Сохраняй список: 19 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Провести вечер, а может быть, даже целый выходной, за увлекательным сериалом давно стало любимым времяпрепровождением для многих из нас. Сейчас отличное время создать в телефоне список новых сериалов, за которыми будут следить в 2024 году.

Обзор самых ожидаемых сериалов 2024 года

"Комментарии" составили список самых ожидаемых сериалов 2024 года. Сохраняй себе, чтобы не потерять.





Санктуарий: История ведьмы / Sanctuary: A Witch’s Tale





Жанр: мистика, фантастика

Дата выхода: 4 января

В списке сериалов 2024 года этот проект выделяется своей мистической атмосферой. Во вселенной сериала все соответствует современному миру, за исключением одного: колдовство здесь — реальное. Спокойная жизнь тихого английского городка нарушается несчастным случаем — гибель мальчика, звезды местной лиги по регби. Мать юного спортсмена обвиняет в этом местную ведьму, Сару Фэн, к которой все жители городка обращались за помощью до трагического инцидента. Теперь Саре и ее дочери Харпер предстоит столкнуться с настоящей охотой.





Братья Сунь / The Brothers Sun





Жанр: комедия, криминал

Дата выхода: 4 января

Один из новых сериалов 2024 года, уже доступный для полного просмотра. Семья Сунь, мафиозный клан с Тайваня, вступает в схватку с конкурентами за контроль на улицах. Главный герой, Чарльз, отправляется в Лос-Анджелес, где убили его отца, чтобы восстановить отношения с матерью и младшим братом. Сериал смешивает элементы боевика и черной комедии, а Мишель Йео, лауреат Оскара, добавляет свой талант к ансамблю.





Эхо / Echo





Жанр: фантастика, драма

Дата выхода: 10 января

В 2024 году фанатов комиксов Marvel ждут несколько выдающихся проектов, включая "Эхо", который уже вышел на Disney+. История сосредотачивается вокруг юной девушки из племени индейцев-шайенов, Майи Лопес, обладающей уникальной способностью к копированию чужих движений и навыков. Это делает ее не только уникальной личностью, но и потенциально опасным бойцом. Раздираемая внутренними демонами, Майя возвращается в родной город, чтобы помириться с семьей, восстановить связь с общиной и примириться с происхождением. "Эхо" тесно связано с другими фильмами Marvel и является спин-оффом сериала о Соколином Глазе, вышедшего в 2021 году.





Третий лишний / Ted





Жанр: комедия

Дата выхода: 11 января

Среди новых сериалов 2024 года представлено продолжение комедийной франшизы, начавшейся в 2010-х годах, о разговорчивом плюшевом медведе по имени Тед. Действие разворачивается в 1993 году, а шестнадцатилетнему Джону предстоит пережить все трудности подростковой жизни: влюбленность, неуверенность в себе, стремление к популярности и страх отвержения. Студенческий выпуск, экзамены и поступление в колледж добавляют свои вызовы. Однако справляться с этими трудностями легче, когда рядом с тобой твой лучший друг — саркастичный и язвительный плюшевый медведь. Режиссером этого сериала-приквела является Сет Макфарлейн, также известный своей работой над фильмами о приключениях Теда. Интересный факт: Сет Макфарлейн также озвучивает Тэда в оригинале.





Настоящий детектив / True Detective (4-й сезон)





Жанр: детектив, триллер, драма

Дата выхода: 14 января

Одним из самых ожидаемых проектов сезона 2024 стал четвертый сезон популярного сериала "Настоящий детектив" с премьерой в январе. Новая глава под названием "Ночная страна" разворачивается на Аляске. Два детектива — опытная Лиз и новичок Эванджелин — не ладят друг с другом, но им предстоит объединить усилия в расследовании таинственных исчезновений сотрудников местной исследовательской станции. Каждый сезон "Настоящего детектива" — самостоятельное расследование, не связанное с предыдущими частями. Несмотря на уход Ника Палаццо, шоураннера и сценариста первых трех сезонов, сериал сохраняет свою звездную составляющую: главные роли в четвертом сезоне исполняют Джоди Фостер, двукратная обладательница Оскара, и Кали Рейс, профессиональная боксерша, ставшая актрисой.





Месье Спейд / Monsieur Spade





Жанр: детектив

Дата выхода: 14 января

Сэму Спейду, бывшему детективу, наслаждение отдыхом в французской провинции быстро надоест: в монастыре рядом происходят таинственные убийства. Спейд решает взяться за расследование, и с каждым шагом круг подозреваемых сжимается, а напряжение возрастает. Идеальный выбор для поклонников детективных загадок, тем более сериал уже доступен для просмотра онлайн. Интересный факт: последний раз произведения Дэшила Хэммита экранизировались более 60 лет назад с выходом фильма "Мальтийский сокол" Джона Хьюстона.





Властелины воздуха / Masters of the Air





Жанр: военный боевик, драма

Дата выхода: 25 января

Еще один перспективный проект 2024 года, который стартует уже через пару дней. Сюжет основан на документальном романе Дональда Л. Миллера о авиации союзных войск времен Второй мировой войны. Зрителям обещают показать красоту воздушных боев с фигурами высшего пилотажа и впечатляющими визуальными эффектами при бюджете в 250 миллионов долларов. Центральной темой является подразделение британских и американских летчиков "Кровавая сотня", их героизм и потери в ходе выполнения боевых задач.





Грисельда / Griselda





Жанр: криминальная драма

Дата выхода: 25 января

История известной колумбийской наркобаронессы Грисельды Бланко, ставшей легендой еще при жизни, — одна из самых ожидаемых сериалов 2024 года. Грисельда основала один из самых прибыльных наркокартелей, став в 70-х годах криминальным авторитетом в штате Флорида. Главную роль исполняет роскошная София Вергара. Сюжет представлен в формате мини-сериала, который удобно посмотреть за выходные.





Экспаты / Expats





Жанр: драма

Дата выхода: 26 января

Современный Китай привлекает тех, кто стремится к успеху, а Гонконг сравним с Нью-Йорком. История трех американских женщин, ищущих лучшей жизни, развивается в этом контексте. Их жизни неожиданно переплетаются, когда исчезает младший сын одной из них. "Экспаты" входит в список самых ожидаемых сериалов 2024 года, частично благодаря голливудской звезде Николь Кидман, которая возглавляет актерский состав.





Мистер и миссис Смит / Mr. & Mrs. Smith





Жанр: комедия, боевик

Дата выхода: 2 февраля

Комедийный боевик 2005 года, известный как "Мистер и миссис Смит", с британским колоритом и голливудским актерским составом, наверняка знаком многим. В феврале прошлого года мы были рады приветствовать сериальную версию этого фильма о супругах-киллерах, не подозревающих о тайной профессии друг друга. Новый подход к сюжету: два незнакомых человека принимают участие в таинственном шпионском агентстве и вынуждены изображать себя супружеской парой для сохранения прикрытия. Джон и Джейн Смит будут выполнять опасные задания и постепенно разгадывать новые грани в своих отношениях.





Аватар: Легенда об Аанге / Avatar: The Last Airbender





Жанр: фантастика, фэнтези

Дата выхода: 22 февраля

Сериал, основанный на одноименном мультсериале, созданном Nickelodeon в начале 2000-х годов, вызвал огромный интерес с момента появления первых кадров. Netflix представляет сериальную адаптацию, исследуя попытку студии успешно экранизировать культовые аниме-истории. Недавно вышедший "One Piece. Большой куш" получил положительные отзывы, что поднимает ожидания от "Аватара". Сюжет повествует о 11-летнем мальчике по имени Аанге, принадлежащем к племени воздушных кочевников, который становится Аватаром — властелином четырех стихий, избранным для спасения мира в войне против племени огня.





Ходячие мертвецы: Выжившие / The Walking Dead: The Ones Who Live





Жанр: ужасы, фантастика, приключения

Дата выхода: 25 февраля

Долгожданный второй сезон сольного проекта о Дэриле Диксоне запланирован на 2024 год, и, помимо этого, фанаты вселенной Ходячих Мертвецов могут насладиться еще одним спин-оффом. Эта история расскажет о Рике и Мишон в исполнении Эндрю Линкольна и Данай Гуриры. Сериал более детально раскроет взаимоотношения этих персонажей и их попытки вернуться в Александрию.





Задача трех тел / 3 Body Problem





Жанр: фэнтези, фантастика

Дата выхода: 21 марта

Ожидаемая экранизация бестселлера Лю Цысиня от Netflix с Дэвидом Беньоффом и Дэниелом Уайссом в роли шоураннеров. Китай отправляет в космос сигналы в поисках внеземных цивилизаций, но загадочные события замедляют прогресс и создают проблемы для первого контакта. Предыдущая экранизация книги произвела смешанный эффект, и зрителей ожидает интересное сравнение двух версий.





Fallout





Жанр: боевик, фантастика

Дата выхода: 12 апреля

Среди сериалов 2024 года особое внимание привлекает адаптация культовой компьютерной игры Fallout от Bethesda. Фанаты уже давно внесли этот сериал в свой список ожидания. Сюжет рассказывает о выживании в постапокалиптическом мире два века после ядерной войны. Потомки тех, кто спрятался в бомбоубежищах, вынуждены адаптироваться к радиоактивному пейзажу и учиться выживать в нем. Сюжет не повторяет сюжет игр, но ловко вписан в игровые события, создавая общую историю.





Дом Дракона / House of the Dragon (2-й сезон)





Жанр: боевик, фэнтези, драма

Дата выхода: начало лета 2024

Вопрос о том, какие сериалы увидим в 2024 году, обязательно приводит к вожделенному второму сезону "Дома Дракона", продолжению знаменитой "Игры Престолов". Этот сериал стал одним из самых ожидаемых и популярных проектов на стриминговых платформах, собрав более 10 миллионов зрителей на кабельных каналах и HBO Max — абсолютный рекорд для студии. Сюжет разворачивается вокруг династии Таргариенов, а в новом сезоне акцент будет сделан на Танце Драконов — междоусобице, которое определит не только судьбу Дома Таргариенов, но и будущее всего Вестероса. Создатели обещают больше локаций и вовлечение представителей других Великих Домов.





Агата: Дневники Даркхолда / Agatha: Darkhold Diaries





Жанр: фантастика, приключения

Дата выхода: сентябрь 2024

Этот спин-офф сериала "Ванда/Вижн" развивает сюжет вокруг Агаты, главной антагонистки сериала о Красной Ведьме. После неудачной попытки завладеть силами Ванды, Агата теряет память и начинает считать себя обычной женщиной. Однако воспоминания возвращаются, а вместе с ними — новая угроза в виде могущественной колдуньи, с которой ей предстоит сразиться.





Пингвин / The Penguin





Жанр: фантастика, триллер, драма

Дата выхода: декабрь 2024

"Бэтмен" с Робертом Паттинсоном стал ярким событием 2022 года, а "Пингвин" от режиссера Мэтта Ривза, который также является исполнительным продюсером, не остался в тени. Сериал, входящий в франшизу, основан на комиксах о Пингвине от DC Comics. Великолепный Колин Фаррелл исполняет роль Освальда Кобблпота, и действие разворачивается вскоре после событий основного фильма, рассказывая о восхождении Пингвина к вершинам преступности в Готэме.





Аколит / The Acolyte





Жанр: фантастика, фэнтези

Дата выхода: будет объявлена позднее

Какие сюрпризы Star Wars подготовила для фанатов в 2024 году? "Аколит", анонсированный несколько лет назад, наконец, близок к завершению. Сюжет расскажет о событиях, произошедших сто лет до первого эпизода киносаги, покажет становление мощи ситхов и более подробно раскроет философию джедаев. Республику потрясают таинственные убийства, связанные, вероятно, с ситхом Дартом Плэгасом. Бывший падаван и мастер-джедай вынуждены объединиться для расследования этих событий.





Академия Амбрелла / The Umbrella Academy (4-й сезон)





Жанр: драма, комедия, мелодрама

Дата выхода: будет объявлена позднее

Последний, четвертый сезон популярного сериала Netflix, удерживающего высокие рейтинги. Финальный сезон будет состоять всего из шести эпизодов, вместо привычных десяти. История необычной группы супергероев, объединившихся после смерти своего учителя, придет к логическому завершению в конце 2024 года.