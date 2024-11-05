Собаки-актеры: самые известные хвостатые кинозвезды, покорившие экраны

Собаки в кино не только дополняют сюжет, а часто становятся полноправными героями, способными затмить человеческих актеров. Некоторые из них стали подлинными звездами и навсегда запечатлелись в истории кинематографа. "Комментарии" собрали самых известных собак-актеров, покоривших экраны.

Лесси (сериал и фильмы "Лесси")

Этот колли, пожалуй, является самой известной собакой в истории кино. Впервые Лесси появилась на экранах в 1943 году в фильме "Лесси возвращается домой". Роль этого умного пса настолько понравилась публике, что впоследствии появились сериалы и фильмы, которые сделали Лесси культовой звездой. Интересно, что в большинстве ролей Лесси играли представители рода самцов-колли по имени Пал, поскольку у них была привлекательная внешность и длинная шерсть.

Хатико – история настоящей преданности

Фильм "Хатико: вернейший друг" стал настоящим символом преданности собаки человеку. Сюжет базируется на реальной истории японского пса Хатико, который девять лет ждал своего хозяина на вокзале после его смерти. В фильме Хатико сыграл акита-ину по имени Форрест. Роль актера не требовала сложных трюков, но собака так точно передала свои эмоции, что фильм взволновал зрителей до слез и стал культовым во многих странах.

Бетховен — смешной и забавный любимец семейных фильмов

Легендарный сенбернар из фильма "Бетховен" покорил зрителей своим веселым и неуклюжим характером. Семейная комедия о собаке, которая доставляет немало хлопот, но становится лучшим другом для детей, получила широкую популярность. Фильм стал столь успешным, что получил несколько продолжений. Интересно, что на съемочной площадке работали сразу несколько собак, каждая из которых специализировалась на определенных трюках.

Бенджи – герой приключенческих историй

Бенджи – маленькая дворняжка, ставшая известной благодаря своей сообразительности и обаянию. Первый фильм с ее участием, "Бенджи", вышел в 1974 году и быстро приобрел популярность. Смелый и добрый Бенджи отправляется в опасные приключения, чтобы спасать друзей и попадать в разные курьезные ситуации. Этот персонаж стал настолько любимым, что фильмы о Бенджи получили несколько сиквелов, а также римейк 2018 года.

Комиссар Рекс – детектив в четырехлапом теле

Австрийский сериал "Комиссар Рекс" рассказывает о немецкой овчарке, помогающей расследовать преступления. Благодаря своей необычайной смекалке, смелости и безупречному обонянию, Рекс становится незаменимым помощником полиции. В сериале роль Рекса сыграли несколько немецких овчарок, но самой известной стала собака, по имени Санто. Сериал настолько полюбился зрителям, что длился 18 сезонов и стал популярным во многих странах.

Майло – верный спутник из фильма "Маска"

В фильме "Маска" пес Майло – маленький, но очень отважный джек-рассел-терьер. Он не только стал отличным другом для героя в исполнении Джима Керри, но и покорил зрителей своей энергией и забавными проделками. Его роль была одной из ключевых в сюжете, а проделки Мило добавили фильму юмора и легкости.

Пес Угги – кинозвезда немого кино в фильме "Артист"

Джек-рассел-терьер Угги стал звездой фильма Артист, который получил Оскар в 2011 году. Угги покорил критиков своей игрой и даже стал первой собакой, удостоившейся собственной награды "Золотая ячейка" на Каннском кинофестивале. Его таланты помогли ему получить подлинное признание среди киноманов, а также привлечь аудиторию к просмотру фильма.

Тото — верный спутник Дороти в "Волшебнике из страны Оз"

Крошечный терьер, по имени Тото из фильма "Волшебник из страны Оз" 1939 стал символом приключений и магии. Этот маленький герой сопровождает Дороти в сказочном путешествии и становится настоящим символом верности. Тото сделал историю еще более трогательной, а его актерские навыки остались в памяти зрителей на долгие годы.

Пегги (фильм "Дедпул и Росомаха")

Пегги, смесь мопса и китайской хохлатой, стала новой звездой вселенной Marvel в фильме "Дедпул и Росомаха". Благодаря своему уникальному виду Пегги в Великобритании даже называют "самой безобразной собакой". Однако это совсем не помешало ей получить роль и сыграть напарницу главного героя, где она известна как "Догпул". Ее появление на экране придало фильму юмора и колорита, а необычный внешний вид сделал ее настоящей звездой среди собак-актеров.