СМИ анонсировали продолжение культовой комедии нулевых: известно название нового фильма

В 2021 году на большие экраны экраны выйдет продолжение фильма Саши Барона Коэна "Борат". Об этом сообщает портал Collider.

Продолжение одной из самых нашумевших комедий нулевых также снималось тайно. Как и в первой части, в кадре будет много людей, которые и не подозревают, что снимаются в продолжении фильма. Из-за тайных съемок на данный момент неизвестен и сюжет картины. Одно можно сказать с уверенностью: главную роль исполнит Саша Барон Коэн, сюжет и режиссура также будет его. За роль Бората Коэн получил Золотой глобус в номинации "Лучший актер в музыкальном фильме".

Продолжение картины будет называться "Борат: Подарок мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана". С названия становится ясно, что сюжетная линия опять будет обыгрываться вокруг данного региона.

Напомним, после выхода в 2006 году "Борат" сумел собрать более 250 миллионов долларов кассовой выручки, потратив на производство фильма лишь 18 миллионов.

Как ранее сообщали "Комментарии", из-за фильма "Борат" подвергся санкциям и телеканал MTV-Россия.







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