Скандал вокруг «Белоснежки»: IMDb скрыл провальный рейтинг фильма

Ремейк "Белоснежки" от Disney едва появился в открытом доступе, как сразу стал жертвой жесткой критики. Сначала фильм получил сокрушительные оценки на Rotten Tomatoes, а теперь его рейтинг на IMDb неожиданно исчез. Накануне он упал в катастрофические 2,3/10, что, вероятно, заставило платформу скрыть показатель. Почему этот фильм вызвал такой резонанс, и действительно ли он настолько плох – разбирались дальше.

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По данным Word of Real, оценка 2,3/10 базировалась на более чем 2000 отзывах. Некоторые предполагают, что это может быть следствием ревью-бомбинга, ведь главная актриса Рэйчел Зеглер стала мишенью фанатов еще до премьеры. Впрочем, даже профессиональные критики не оставили камня на камне: визуальные эффекты, сюжет и режиссура получили шквал негатива, хотя игру Зеглера отметили как одну из немногих сильных сторон фильма.

Белоснежка – это современная адаптация классического мультфильма 1937 года. По сюжету принцесса убегает в лес после того, как ее мачеха (Галь Гадот) захватывает королевство. Однако многочисленные споры сопровождали картину еще до выхода. Главная актриса неоднократно критиковала оригинальный мультфильм, называя принца преследователем, а также выражала политические взгляды, которые могли повлиять на восприятие фильма.

Несмотря на все, Disney рассчитывает на кассовый успех. Хотя трейлеры собирали миллионы дизлайков, в первые дни проката картина уже собрала $3,5 млн., а прогнозируют до $45 млн. на старте в США.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Netflix обнародовал список самых больших хитов платформы , которые собрали рекордное количество просмотров. Лидером стал боевик "Красное сообщение" с Галь Гадот, Двейном Джонсоном и Райаном Рейнольдсом, получившим 230,9 миллиона просмотров.