Сериалы Netflix больше не будут такими, как раньше: подробности

Netflix адаптирует свои сериалы для аудитории, любящей одновременно смотреть контент и заниматься другими делами. Теперь во многих сериалах герои не только говорят, но описывают свои действия.

Netflix запускает новый формат сериалов: чего ожидать

Этот подход направлен на людей, которые пролистывают соцсети или работают, оставляя сериал "на фоне". Благодаря новому формату они могут следить за сюжетом даже если не постоянно смотрят на экран.

Описательные диалоги позволяют зрителям лучше понимать, что происходит в сериале даже если они пропускают визуальные детали. К примеру, вместо простого действия герой скажет:

"Я беру фонарик и ищу выход".

"Кажется, я услышал шаги на чердаке".

"Открываю шкаф, но ничего не нахожу".

Это делает просмотр более удобным для тех, кто привык заниматься несколькими делами одновременно.

Описательные диалоги не только помогают многозадачным зрителям, но и делают сериалы более доступными для людей с нарушениями зрения.

Ранее "Комментарии" писали, что зимние вечера созданы для сериалов, а декабрь 2024-го подготовил столько интересного, что выбрать что-нибудь одно будет сложно. От космических приключений в "Звездных войнах" до шпионских интриг в "Черных голубях" и возвращения легендарной "Игры в кальмара" – этот месяц удивит даже самых взыскательных сериаломанов.

Кроме того, "Комментарии" писали, что мир кино потерял еще одну яркую звезду. Испанский актер Хосе де ла Торре, известный по роли в популярном сериале Netflix "Стриптизер" , скончался в возрасте 37 лет. Его смерть стала неожиданной трагедией для любителей и коллег.